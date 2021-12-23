В США разрешили использование таблеток Paxlovid для лечения Covid-19

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США 22 декабря выдало разрешение на экстренное применение Paxlovid от компании Pfizer (таблетки нирматрелвира и ритонавира, совместно упакованные для перорального применения) для лечения коронавирусной болезни легкой и средней степени тяжести.

Как говорится в сообщении американского регулятора, лекарство может применяться для детей от 12 лет и взрослых с массой тела не менее 40 кг при положительном результате тестирования на вирус SARS-CoV-2 и у которых есть высокий риск прогрессирования заболевания до тяжелой формы, приводящей к необходимости госпитализацию или даже смерти.

Основываясь на обзоре всех имеющихся научных данных, агентство пришло к выводу, что известные и потенциальные преимущества Paxlovid при использовании в соответствии с условиями разрешения перевешивают известные и потенциальные риски этого продукта. При этом пока не существует адекватных, одобренных и доступных альтернатив этому лекарству для лечения Covid-19.

Paxlovid будет доступен только по рецепту, и его следует принимать как можно скорее после постановки диагноза Covid-19 и в течение пяти дней с момента появления симптомов.

Однако это лекарство не разрешено для предконтактной или постконтактной профилактики Covid-19 или для начала лечения пациентов, которые уже нуждаются в госпитализации из-за тяжелого или критического состояния, вызванного этой болезнью.

FDA также подчеркивает, что Paxlovid не заменяет необходимость прохождения вакцинации, в том числе бустерной прививки для тех, кому это рекомендовано сделать.

Paxlovid состоит из нирматрелвира, который ингибирует белок вируса SARS-CoV-2, чтобы остановить его репликацию, и ритонавира, который замедляет распад нирматрелвира, чтобы помочь ему оставаться в организме в течение более длительного периода и с более высокой концентрацией.

Лекарство надо принимать тремя таблетками одновременно (две таблетки нирматрелвира и одна ритонавира) по два раза в день в течение пяти дней. Таким образом, курс приема состоит из 30 таблеток. Больше этого количества его принимать нельзя.

Возможные побочные эффекты Paxlovid включают нарушение вкусовых ощущений, диарею, высокое кровяное давление и мышечные боли. Противопоказано его использование одновременно с некоторыми другими лекарствами или сразу же после прекращения их приема.

Также отмечается, что ритонавир может вызвать повреждение печени, поэтому следует проявлять осторожность при назначении лекарства пациентам с уже существующими заболеваниями печени, аномалиями ферментов печени или воспалением этого органа. Paxlovid не рекомендуется пациентам с тяжелой почечной или печеночной недостаточностью.

Напомним, что 16 декабря Комитет по лекарственным средствам для человека Европейского агентства лекарственных средств также выпустил рекомендации по использованию Paxlovid для лечения коронавирусной болезни.

Отметим также, что украинское Министерство здравоохранения тогда же объявило о закупке Paxlovid в количестве, необходимом для лечения 300 тысяч человек.

Источник фото: Depositphotos