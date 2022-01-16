За сутки коронавирус обнаружили у более шести тысяч украинцев

По состоянию на утро 16 января 2022 года, в Украине зафиксировано 6 тысяч 379 новых случанв заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших – 503 ребенка и 92 медицинских работника.

За сутки, по данным Минздрава, с коронавирусной инфекцией госпитализировано одну тысячу 957 человек, выздоровело от этой болезни – две тысячи 359 пациентов и 88 больных скончалось.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 754 458 человек, выздоровело от Covid-19 – 3 553 642 человека и зафиксировано 98 тысяч 283 летальных исхода. В течение этого периода проведено 17 млн 168 тысяч 201 ПЦР-тестирование.

Кроме этого, с начала вакцинальной кампании привито 14 млн 985 тысяч 43 человека, из них получили первую дозу – 14 млн 985 тысяч 41 человек, получили две дозы – 14 млн 259 тысяч 590 пациентов, получили дополнительную дозу – 9 тысяч 512 украинцев, бустерную дозу – 94 тысячи 948 граждан. Всего проведено 29 млн 349 тысяч 91 прививку.

Напомним, за сутки 14 января в Украине было зафиксировано 10 569 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей - 727, медработников - 229).

Накануне болезнь диагностировали у 10 476 человек.

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