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За сутки в Украине выявили 10 569 новых случаев Covid-19
За сутки 14 января в Украине зафиксировано 10 569 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей - 727, медработников - 229).
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 15 января.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализированы — 1 682 человека;
- летальных случаев — 127;
- выздоровело — 6 172 человека.
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- заболело — 3 748 079 человек;
- выздоровело — 3 551 283 человека;
- летальных случаев — 98 195;
- проведено ПЦР-тестирований — 17 147 892.
Также за прошедшие сутки 90 817 человек вакцинированы против Covid-19. Первую дозу получили 30 498 человек, вторую дозу — 43 127 человек, дополнительную дозу получила 659 человек, бустерную дозу — 16 533 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 14 972 000 человека, из них получили первую дозу — 14 971 998 человек, получили две дозы — 14 240 830 человек, получили дополнительную дозу — 8 639 человек, бустерную дозу — 87 196 человек. Всего проведено 29 309 322 прививки.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев — 1178;
- Винницкая область — 414;
- Волынская область — 126;
- Днепропетровская область — 338;
- Донецкая область — 288;
- Житомирская область — 324;
- Закарпатская область — 215;
- Запорожская область — 173;
- Ивано-Франковская область — 1167;
- Киевская область — 431;
- Кировоградская область — 80;
- Луганская область — 89;
- Львовская область — 1178;
- Николаевская область — 173;
- Одесская область — 471;
- Полтавская область — 343;
- Ровенская область — 347;
- Сумская область — 562;
- Тернопольская область — 453;
- Харьковская область — 761;
- Херсонская область — 143;
- Хмельницкая область — 402;
- Черкасская область — 218;
- Черновицкая область — 446;
- Черниговская область — 249.
В Украине фиксируют рост заболеваемости Covid-19: третий день подряд количество заболевших превышает 10 тысяч. Накануне болезнь диагностировали у 10 476 человек.