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Категория
Общество
Дата публикации

За сутки в Украине выявили 10 569 новых случаев Covid-19

За сутки в Украине выявили 10 569 новых случаев Covid-19
Третий день подряд количество заболевших превышает 10 тысяч

За сутки 14 января в Украине зафиксировано 10 569 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей - 727, медработников - 229).

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 15 января.

Также за прошедшие сутки:

  • госпитализированы — 1 682 человека; 
  • летальных случаев — 127; 
  • выздоровело — 6 172 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 3 748 079 человек; 
  • выздоровело — 3 551 283 человека; 
  • летальных случаев — 98 195; 
  • проведено ПЦР-тестирований — 17 147 892.

Также за прошедшие сутки 90 817 человек вакцинированы против Covid-19. Первую дозу получили 30 498 человек, вторую дозу — 43 127 человек, дополнительную дозу получила 659 человек, бустерную дозу — 16 533 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 972 000 человека, из них получили первую дозу — 14 971 998 человек, получили две дозы — 14 240 830 человек, получили дополнительную дозу — 8 639 человек, бустерную дозу — 87 196 человек. Всего проведено 29 309 322 прививки.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев — 1178;
  • Винницкая область — 414;
  • Волынская область — 126;
  • Днепропетровская область — 338;
  • Донецкая область — 288;
  • Житомирская область — 324;
  • Закарпатская область — 215;
  • Запорожская область — 173;
  • Ивано-Франковская область — 1167;
  • Киевская область — 431;
  • Кировоградская область — 80;
  • Луганская область — 89;
  • Львовская область — 1178;
  • Николаевская область — 173;
  • Одесская область — 471;
  • Полтавская область — 343;
  • Ровенская область — 347;
  • Сумская область — 562;
  • Тернопольская область — 453;
  • Харьковская область — 761;
  • Херсонская область — 143;
  • Хмельницкая область — 402;
  • Черкасская область — 218;
  • Черновицкая область — 446;
  • Черниговская область — 249.

В Украине фиксируют рост заболеваемости Covid-19: третий день подряд количество заболевших превышает 10 тысяч. Накануне болезнь диагностировали у 10 476 человек.

Автор:
Светлана Манько