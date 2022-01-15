За сутки в Украине выявили 10 569 новых случаев Covid-19

За сутки 14 января в Украине зафиксировано 10 569 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей - 727, медработников - 229).

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 15 января.

Также за прошедшие сутки:

госпитализированы — 1 682 человека;

летальных случаев — 127;

выздоровело — 6 172 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 3 748 079 человек;

выздоровело — 3 551 283 человека;

летальных случаев — 98 195;

проведено ПЦР-тестирований — 17 147 892.

Также за прошедшие сутки 90 817 человек вакцинированы против Covid-19. Первую дозу получили 30 498 человек, вторую дозу — 43 127 человек, дополнительную дозу получила 659 человек, бустерную дозу — 16 533 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 972 000 человека, из них получили первую дозу — 14 971 998 человек, получили две дозы — 14 240 830 человек, получили дополнительную дозу — 8 639 человек, бустерную дозу — 87 196 человек. Всего проведено 29 309 322 прививки.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 1178;

Винницкая область — 414;

Волынская область — 126;

Днепропетровская область — 338;

Донецкая область — 288;

Житомирская область — 324;

Закарпатская область — 215;

Запорожская область — 173;

Ивано-Франковская область — 1167;

Киевская область — 431;

Кировоградская область — 80;

Луганская область — 89;

Львовская область — 1178;

Николаевская область — 173;

Одесская область — 471;

Полтавская область — 343;

Ровенская область — 347;

Сумская область — 562;

Тернопольская область — 453;

Харьковская область — 761;

Херсонская область — 143;

Хмельницкая область — 402;

Черкасская область — 218;

Черновицкая область — 446;

Черниговская область — 249.

В Украине фиксируют рост заболеваемости Covid-19: третий день подряд количество заболевших превышает 10 тысяч. Накануне болезнь диагностировали у 10 476 человек.