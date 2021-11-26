В Минздраве рассказали об эффекте от обязательной самоизоляции при въезде из РФ

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявляет, что реализация нормы о том, что невакцинированные от Covid-19 граждане, прибывающие из России или Индии, должны пройти обязательный 14-дневный карантин без возможности его досрочного завершения, повлияла на период пика заболеваемости в Украине. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Именно за счет внедрения такой нормы нам удалось оттянуть начало пика заболеваемости по сравнению с европейским пиком, который произошел раньше, чем у нас. Содержание этой нормы состоит в том, что любое лицо, находившееся на территории РФ в течение семи дней, подлежит обязательной самоизоляции, которая контролируется через приложение "Вдома", причем изоляцию невозможно прекратить досрочно, даже если этот человек сдаст хоть 10 ПЦР-тестов", — отметил Кузин

При этом главсанврач добавил, что в больницах восточных и южных областей Украины добавляется больше ковидных коек, так как эти регионы, по его словам, не были полностью вовлечены в весеннюю волну заболеваемости и тогда коечный фонд там не был мобилизован в полном объеме.

Кузин также отметил, что наиболее активный эпидемический процесс по Covid-19 продолжается и в северных Черниговской и Сумской областях.

"На сегодняшний день у нас самые большие показатели по положительности тестирования в Сумской, Николаевской, Днепропетровской и Черниговской областях. Это фактически те области, где довольно активно продолжается эпидемический процесс", — сказал он.

Напомним также, что с 21 октября приложение "Вдома" больше не отслеживает соблюдение самоизоляции въехавшими в Украину гражданами и фактически превратилось в средство передачи информации о въезде в страну в полицию (при отсутствии смартфона та же информация подается в виде бумажной анкеты через пограничников). Разница лишь в том, что при установке "Вдома" туда можно в течение 72 часов подтянуть результаты сделанного уже в Украине теста на коронавирус и снять с себя обязательство сидеть дома, ожидая возможной проверки полицией.