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В мире 10 минут назад

Австрия ввела локдаун для невакцинированных

Ограничительные меры будут действовать в отношении невакцинированных людей возрастом от 12 лет.

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

С 15 ноября руководство Австрии решило ввести локдаун для тех жителей, кто не вакцинировался от COVID-19.

"Это решение далось нам непросто, однако оно необходимо", — заявил канцлер страны Александер Шалленберг.

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По информации европейских СМИ, меры будут действовать в отношении невакцинированных людей возрастом от 12 лет. Им будет запрещено выходить из дома, кроме как в продуктовые магазины, аптеки.

В частности, руководство страны не позволит не прошедшим вакцинацию гражданам выходить на улицу для занятия спортом.

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Разрешены будут и поездки для получения медпомощи. По прошествии 10 дней власти оценят,

В субботу в Австрии зафиксировали более 13 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Это — наивысший показатель в стране за всю пандемию. В Австрии проживает около 10 млн человек.

Полную вакцинацию от COVID-19 в Австрии прошли около 65% жителей.

Напомним, Совет ЕС исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий в связи с ухудшением эпидемической ситуации. 

Решение об исключении нашей страны из списка автоматически не означает изменения правил пересечения границы. Финальные решения о правилах пересечения границ принимает каждая отдельная страна ЕС.

Полный список стран ЕС, которые уже объявили, что не станут закрывать границы для украинцев:
1. Франция;
2. Ирландия;
3. Швеция;
4. Австрия;
5. Дания;
6. Эстония;
7. Кипр;
8. Нидерланды;
9. Хорватия;
10. Чехия.

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Перед этим Германия внесла Украину в группу повышенного риска заражения коронавирусом — туристы должны будут проходить самоизоляцию.

 

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