Общество 30 минут назад

Франция оставила свои границы открытыми для украинцев

Пускать украинцев во Францию будут при условии полной вакцинации одним из четырех препаратов: Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson&Johnson

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Границы Франции остаются открытыми для украинцев после того, как ЕС исключил Украину из перечня безопасных стран для путешествий.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Франция приняла решение оставить границы открытыми для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации", — отметил Дмитрий Кулеба.

Путешествия во Францию возможны при условии полной вакцинации препаратами, признанными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и разрешенными для использования на территории Франции: Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen/Johnson & Johnson.

В то же время вакцинация считается полной, если прошло 28 дней с момента вакцинации вакциной Janssen и 7 дней со времени второй дозы в случае вакцинации другими вакцинами — Pfizer, Moderna, AstraZeeca/Vaxzevria/Covishield.

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Также въезд на территорию Франции возможен при наличии ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа, или теста на антиген, сделанного не ранее чем за 48 часов до въезда. Кроме того, нужно сделать тест на антиген в аэропорту Франции по прибытии и соблюдать 10-дневную самоизоляцию.

Указанные условия въезда касаются как взрослых, так и детей (в возрасте от 12 лет).

Напомним, Совет ЕС исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий в связи с ухудшением эпидемической ситуации. 

Решение об исключении нашей страны из списка автоматически не означает изменения правил пересечения границы. Финальные решения о правилах пересечения границ принимает каждая отдельная страна ЕС.

Полный список стран ЕС, которые уже объявили, что не станут закрывать границы для украинцев:
1. Франция;
2. Ирландия;
3. Швеция;
4. Австрия;
5. Дания;
6. Эстония;
7. Кипр;
8. Нидерланды;
9. Хорватия;
10. Чехия.

Перед этим Германия внесла Украину в группу повышенного риска заражения коронавирусом — туристы должны будут проходить самоизоляцию.

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