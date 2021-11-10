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В мире 50 минут назад

Еще четыре страны ЕС оказались открытыми для вакцинированных украинцев

К Кипру, Эстонии и Хорватии присоединились Чехия, Австрия, Бельгия и Нидерланды

Дмитрий Кулеба, Фото: Facebook/Emine Dzheppar Дмитрий Кулеба, Фото: Facebook/Emine Dzheppar
Дмитрий Кулеба, Фото: Facebook/Emine Dzheppar

На сегодняшний день еще четыре государства Европейского Союза сохранили возможность посещения своей территории гражданами Украины.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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В частности, Чехия и Австрия сохранили безвизовый режим для вакцинированных граждан Украины, несмотря на решение Евросоюза исключить Украину из "зеленого списка".

"Продолжаем работать с партнерами в ЕС, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для граждан Украины", — отметил Кулеба.

Кроме этого, по словам главы МИДа, возможности путешествий для граждан Украины сохранили Нидерланды и Бельгия.

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"Нидерланды также сохранили возможности путешествий для граждан Украины, прошедших полный курс вакцинации. С 13 ноября кроме свидетельства о вакцинации для въезда также потребуется отрицательный тест… Ранее в СМИ были противоречивые сообщения о путешествиях украинцев в Бельгию. "Зрада" отменяется. Бельгия сохранила возможность въезда для украинцев, которые полностью вакцинировались", — написал глава украинского дипломатического ведомства.

Ранее сообщалось, что Кипр, Хорватия и Эстония сохранили возможность въезда для граждан Украины.

Напомним, Совет ЕС исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Перед этим Германия внесла Украину в группу повышенного риска заражения коронавирусом — туристы должны будут проходить самоизоляцию.

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