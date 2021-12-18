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За сутки в Украине зафиксировали 7 503 тысяч новых случаев коронавируса
За сутки 17 декабря в Украине зафиксировано 7 503 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 674, медработников — 154).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за прошедшие сутки:
◾️ госпитализированы — 2 018 человек;Подписывайтесь на наш Telegram канал
◾️ летальных случаев — 288;
◾️ выздоровело — 18 534 человека.
За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело — 3 604 549 человек;
◾️ выздоровело — 3 324 999 человек;
◾️ летальных случаев — 92 929;
◾️ проведено ПЦР-тестирований — 16 474 655.
За сутки 136 962 человека вакцинированы против Covid-19. Первую дозу получило 42 544 человека, полностью иммунизированные — 94 358 человек, дополнительную дозу получили 60 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 14 355 540 человек, из них получили первую дозу — 14 355 538 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 12 919 024 человека, получили дополнительную дозу — 74 человека. Всего проведено 27 274 636 прививок.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев — 1395;
Винницкая область — 226;
Волынская область — 327;
Днепропетровская область — 319;
Донецкая область — 325;
Житомирская область — 186;
Закарпатская область — 260;
Запорожская область — 375;
Ивано-Франковская область — 222;
Киевская область — 390;
Кировоградская область — 109;
Луганская область — 72;
Львовская область — 370;
Николаевская область — 223;
Одесская область — 389;
Полтавская область — 443;
Ровенская область — 197;
Сумская область — 143;
Тернопольская область — 175;
Харьковская область — 278;
Херсонская область — 95;
Хмельницкая область — 293;
Черкасская область — 316;
Черновицкая область — 178;
Черниговская область — 197.
Напомним, за сутки 16 декабря в Украине зафиксировали 8 899 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни, среди заболевших 864 ребенка и 115 медицинских работников.