За сутки в Украине зафиксировали 7 503 тысяч новых случаев коронавируса

За сутки 17 декабря в Украине зафиксировано 7 503 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 674, медработников — 154).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за прошедшие сутки:

◾️ госпитализированы — 2 018 человек;

◾️ летальных случаев — 288;

◾️ выздоровело — 18 534 человека.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело — 3 604 549 человек;

◾️ выздоровело — 3 324 999 человек;

◾️ летальных случаев — 92 929;

◾️ проведено ПЦР-тестирований — 16 474 655.

За сутки 136 962 человека вакцинированы против Covid-19. Первую дозу получило 42 544 человека, полностью иммунизированные — 94 358 человек, дополнительную дозу получили 60 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 355 540 человек, из них получили первую дозу — 14 355 538 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 12 919 024 человека, получили дополнительную дозу — 74 человека. Всего проведено 27 274 636 прививок.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 1395;

Винницкая область — 226;

Волынская область — 327;

Днепропетровская область — 319;

Донецкая область — 325;

Житомирская область — 186;

Закарпатская область — 260;

Запорожская область — 375;

Ивано-Франковская область — 222;

Киевская область — 390;

Кировоградская область — 109;

Луганская область — 72;

Львовская область — 370;

Николаевская область — 223;

Одесская область — 389;

Полтавская область — 443;

Ровенская область — 197;

Сумская область — 143;

Тернопольская область — 175;

Харьковская область — 278;

Херсонская область — 95;

Хмельницкая область — 293;

Черкасская область — 316;

Черновицкая область — 178;

Черниговская область — 197.

Напомним, за сутки 16 декабря в Украине зафиксировали 8 899 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни, среди заболевших 864 ребенка и 115 медицинских работников.