За сутки в Украине коронавирус обнаружили у почти 9 тысяч человек, в том числе у 779 детей

За 16 декабря в Украине зафиксировано 8 899 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших 779 детей и 98 медицинских работников.

Также за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 2028 человек, выздоровели от этой болезни 21 650 человек, зарегистрировано 328 летальных случаев.

В течение суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 132 991 человека. Одну дозу получили 43 939 человек, полностью иммунизированы 89 038 пациентов.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 3 млн 597 тысяч 46 человек, выздоровели от этого заболевания 3 млн 306 тысячи 465 пациентов и 92 тысячи 641 гражданин умер.

С начала вакцинальной кампании привито 14 млн 312 тысяч 996 человек, из них получили одну дозу 14 млн 312 тысяч 994 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 12 млн 735 тысяч 628 человек. В общей сложности проведено 27 млн 137 тысяч 674 прививки.

Напомним, за сутки 15 декабря в Украине зафиксировали 9 504 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни, среди заболевших 864 ребенка и 115 медицинских работников.

За день до этого в Украине зафиксировали 8 109 новых случаев заболевания.

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