В Украине за сутки выявили 3 602 новых случаев Covid-19

За сутки 18 декабря в Украине было обнаружено 3,6 тыс. новых случаев коронавируса, 176 пациентов скончались.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Среди 3602 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни детей – 390, медработников – 49.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 2 129 человек, летальных исходов – 176. В то же время выздоровели 6 866 человек.

За все время пандемии в Украине от ковида умерли 93 105 граждан.

Также за сутки 62 686 человек вакцинированы против Covid-19. Первую дозу получило 19 806 человек, полностью иммунизированные — 42 862 человека, дополнительную дозу получили 18 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 375 346 человек, из них получили первую дозу — 14 375 344 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 12 961 886 человек, получили дополнительную дозу — 92 человека. Всего проведено 27 337 322 прививок.

Отметим, за сутки 17 декабря в Украине зафиксировано 7 503 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19.

Также, в Украине 18 декабря подтвердили первый случай штамма коронавируса “Омикрон”. Его обнаружили у женщины, которая вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).