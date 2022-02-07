В Украине период времени для лечения пациентов с Covid-19 сократили в два раза

Период лечения пациентов, заболевших Covid-19, сократили с 10 до 5 дней. Министерство здравоохранения внесло соответствующие изменения в приказ №722 "Организация предоставления медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (Covid-19)".

Ранее пациенты могли сдать повторный тест на коронавирус через 10 дней после получения положительного теста или появления первых симптомов. Теперь же повторное тестирование на наличие в организме вируса можно проводить через 5 дней.

Кроме того, самоизоляцию можно завершать через 5 дней после ее начала при отсутствии симптомов коронавируса.

В Минздраве отметили, что ранее бессимптомным больным необходимо было подтверждение ПЦР-методом. Теперь же, чтобы подтвердить заболеваемость коронавирусом, достаточно экспресс-теста на антиген и наличия контакта с больным на коронавирус.

"Также изменениями в приказ приоритезировали усилия по отслеживанию контактов случаев Covid-19. В условиях красного уровня эпидемической опасности теперь будут отслеживаться только контакты высокого риска инфицирования и тяжелых последствий заболевания", — добавили в ведомстве.

Уточняем, что к контактам высокого риска относят членов семьи инфицированного, а также людей, которые входят в группу повышенного риска заболеваемости. Кроме того, люди, которые находятся в закрытых помещениях с высокой степенью риска заболеваемости (больницы, учреждения долгосрочного ухода), также отнесут к контактам высокого риска.

Отметим, что вакцинированных будут считать контактами низкого риска.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что, по прогнозам Минздрава, заболеваемость Covid-19 в Украине может достичь пика в течение двух ближайших недель и вырасти до 60 тысяч заболевших в сутки, а затем стабилизируется.

При этом Украина уже начала получать лекарства против коронавируса. 6 февраля страна получила первые 60 тысяч курсов препарата “Молнупиравир” для лечения Covid-19.