За сутки в Украине от коронавируса умерли более 200 человек

За последние сутки, по состоянию на утро 2 февраля, в Украине зафиксировано 35 014 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (среди них детей — 4 190, медработников — 940).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 4 314 человек, выздоровели от этой болезни 9 894 человека, зарегистрировано 204 летальных случая.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 4 130 277 человек, выздоровели от этого заболевания 3 641 474 пациента и 100 599 украинцев умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции вакцинировали 74 592 человека. Одну дозу получили 25 177 человек, полностью иммунизированы 27 248 пациентов. За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 717 украинцев, бустерную — 21 450.

С начала вакцинальной кампании привито 15 373 130 человек, из них получили одну дозу 15 373 128 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 14 672 260 человек.

В целом дополнительную дозу вакцины получили 17 892 украинца, бустерную — 377 548. В общей сложности проведено 30 440 828 прививок.

Напомним, все украинцы, которые получили бустерную дозу вакцины против коронавируса, могут сгенерировать соответствующий Covid-сертификат в приложении или на портале "Дія".

При этом правительство сократило минимальный срок для получения бустерной дозы вакцины от Covid-19 со 180 до 90 дней.

Важно отметить, что Кабинет министров также принял решение сократить срок действия международного и внутреннего Covid–сертификатов с одного года до 270 дней.