В Украине утилизируют более полумиллиона доз вакцин от Covid-19

Украина передаст на утилизацию почти 600 тысяч доз вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Министерство здравоохранения, эти дозы по разным причинам не пригодны для использования.

По данным агентства, в 2021 году Украина безвозмездно получила более 3,6 млн доз вакцин против COVID в качестве гуманитарной помощи из других стран, а также свыше 7,4 млн доз в рамках глобального механизма COVAX.

"По состоянию на 5 января 2022 года 561 тысяча 729 доз вакцины AztraZeneca (с истекшим сроком годности), полученной на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи от других государств, собраны на региональных складах и будут переданы специализированной организации по ее утилизации", – информируют в Минздраве.

Кроме того, в июне стало известно о возможном нарушении холодовой цепи хранения при транспортировке более 30 тысяч доз вакцины Pfizer, которые были закуплены за счет государственного бюджета.

В результате служебного расследования, эта партия была признана непригодной для использования.

Ранее сообщалось, что для защиты от коронавируса необходимо делать по две-три прививки ежегодно.

Напомним, по состоянию на 8 января 2022 года, в Украине зафиксировано 3 тысячи 195 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19.