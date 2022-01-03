В Японии разрабатывают вакцину против коронавируса, которая будет действовать всю жизнь

Ученые из японского института медицинских наук в Токио разрабатывают вакцину против Covid-19, которая будет защищать от коронавируса на протяжении всей жизни, передает Japan Times.

Издание сообщает, что исследователь института Мичинори Кохара взял за основу для разработки вакцину от оспы, использующей вирус коровьей оспы.

Ученый считает, что такая вакцина сможет в течение недели после прививки производить антитела, которые будут формировать "сильнейший клеточный иммунитет".

Предыдущие испытания этого препарата на мышах показывают, что высокий уровень антител сохраняется более 20 месяцев.

Разработку уже подхватили фармкомпании - японская фармакологическая компания Nobelpharma Co. планирует провести первую и вторую фазы клинических испытаний этой вакцины уже в первой половине 2023 года.

Ожидается, что в тестировании примут участие 150-200 человек. В случае успешности исследования, вакцину могут начать распространять уже в 2024 году.

Как пишет издание, создание такой вакцины может помочь странам всего мира сэкономить деньги и не тратить их на бустерные дозы прививки, а также даст преимущество в борьбе с вирусом.

Ранее сообщалось, что штамм коронавируса “Омикрон” развивается не в легких, а в горле, и является менее летальным, чем остальные штаммы коронавируса. По мнению ученых, это объясняет, почему он более заразен, но менее смертоносен, чем предыдущие штаммы коронавируса.