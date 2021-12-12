В "красной" зоне остаются десять областей Украины – Минздрав

По состоянию на утро 12 декабря в “красной” карантинной зоне остаются 10 областей Украины.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, в "красной" зоне находятся Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

По данным Минздрава, в "желтую" зону вошли Киев, а также Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.

В "оранжевой" зоне на сегодняшний день находятся Донецкая и Закарпатская области.

Напомним, по состоянию на утро 12 декабря, в Украине зафиксировано 5 тысяч 275 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19.

За день до этого в стране было зарегистрировано 10 тысяч 133 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19.

Как сообщалось ранее, с 19 декабря 2021 года в Украине начнут выплачивать 1 тысячу грн за вакцинацию от коронавируса.

Сначала ее можно будет получить только в приложении "Дія", а в 2022 году предложат альтернативный механизм начисления выплат.