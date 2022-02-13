Covid-19: за сутки в Украине коронавирус обнаружили у 24,5 тысяч человек

По состоянию на 13 февраля, в Украине зарегистрировано 24 тысячи 518 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших – 1 тысяча 961 ребенок и 329 медицинских работников.

Также за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 3 тысячи 935 человек, выздоровело от этой болезни 8 тысяч 288 заболевших и зафиксировано 140 летальных случаев.

За все время пандемии в Украине Covid-19 диагностировали у 4 млн 525 тысяч 700 человек, излечились от этого заболевания 3 млн 779 тысяч 57 пациентов и 102 тысячи 808 украинцев скончались.

В течение этого периода проведено 19 млн 34 тысячи 214 ПЦР-тестов.

Кроме этого, за прошедшие сутки вакцинировано против Covid-19 36 тысяч 453 человека. Первую дозу получили 10 тысяч 363 человека, вторую дозу – 16 тысяч 369 пациента, дополнительную дозу получили 300 граждан, бустерную дозу – 9 421 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 572 тысячи 36 человек, из них получили первую дозу – 15 млн 572 тысячи 34 человека, получили две дозы – 14 млн 949 тысяч 233 украинца, получили дополнительную дозу – 23 тысячи 653 пациента, бустерную дозу получили 563 тысячи 38 человек. В общей сложности проведено 31 млн 107 тысяч 958 прививок.

Напомним, по состоянию на утро 12 февраля, в Украине было зафиксировано 38 212 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 3 029, медработников — 864).

За день до этого в Украине было зарегистрировано 41 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.