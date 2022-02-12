В Украине за сутки выявили 38 212 новых случаев Covid-19

За последние сутки, по состоянию на утро 12 февраля, в Украине зафиксировано 38 212 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 3 029, медработников — 864).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки:

◾️ госпитализировано – 3 753 человек;

◾️ летальных исходов – 265;

◾️ выздоровели – 19 943 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело – 4 501 182 человек;

◾️ выздоровели – 3 770 769 человек;

◾️ летальных исходов – 102 668;

◾️ проведено ПЦР-тестирование – 18 993 661.

Также за сутки 74 038 человек вакцинировано против Covid-19. Первую дозу получили 20 260 человек, вторую дозу – 32 286 человек, дополнительную дозу получили 725 человек, бустерную дозу – 20 767 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 561 673 человека, из них получили первую дозу – 15 561 671 человек, получили две дозы – 14 932 864 человека, получили дополнительную дозу – 23 353 человека, бустерную дозу – 553 617 человек. В общей сложности проведено 31 071 505 прививок.

Отметим, уровень заболеваемости в Украине уже несколько дней держится на очень высоком уровне. Так, днем ранее в Украине зафиксировано 41 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.