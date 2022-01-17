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Категория
Общество
Дата публикации

В украинских селах начали работать мобильные бригады по вакцинации от Covid-19

На КПВВ "Станица Луганская", который расположен на линии разграничения, обустроен модульный центр вакцинации
Фото: Pixabay

В Украине в сельской местности начали функционировать мобильные бригады по вакцинации от коронавирусной инфекции Covid-19.

Об этом на селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По словам главы Минздрава, на сегодняшний день на КПВВ (контрольный пункт въезда/выезда – Delo.ua) "Станица Луганская", который расположен на линии разграничения, обустроен модульный центр вакцинации.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что такой центр необходимо обустроить и на КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области.

Ранее Ляшко утверждал, что в Украине риск смертности от коронавируса среди невакцинированных в 10 раз выше, чем среди полностью вакцинированных.

Напомним, по состоянию на утро 17 января в Украине зафиксировано 5 072 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19.

Как сообщалось ранее, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала к применению два новых препарата для лечения коронавирусной инфекции – "Барицитиниб" и "Сотровимаб".

Ранее ВОЗ добавила в список экстренного использования от коронавируса вакцину Nuvaxovid.

Автор:
Дмитрий Нарожный