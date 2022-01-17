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В украинских селах начали работать мобильные бригады по вакцинации от Covid-19
В Украине в сельской местности начали функционировать мобильные бригады по вакцинации от коронавирусной инфекции Covid-19.
Об этом на селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
По словам главы Минздрава, на сегодняшний день на КПВВ (контрольный пункт въезда/выезда – Delo.ua) "Станица Луганская", который расположен на линии разграничения, обустроен модульный центр вакцинации.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что такой центр необходимо обустроить и на КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее Ляшко утверждал, что в Украине риск смертности от коронавируса среди невакцинированных в 10 раз выше, чем среди полностью вакцинированных.
Напомним, по состоянию на утро 17 января в Украине зафиксировано 5 072 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19.
Как сообщалось ранее, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала к применению два новых препарата для лечения коронавирусной инфекции – "Барицитиниб" и "Сотровимаб".
Ранее ВОЗ добавила в список экстренного использования от коронавируса вакцину Nuvaxovid.