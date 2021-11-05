Общество 1 час назад

В ЕС согласовали исключение Украины из "зеленого списка": что изменится

После исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Послы ЕС на заседании в пятницу согласовали исключение Украины из "зеленого списка" для поездок на следующей неделе в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

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"Послы ЕС сегодня утром решили исключить Украину из рекомендованного списка стран, откуда путешествия считаются безопасными", — сообщил журналист в Twitter.

Ожидается, что окончательно решение будет оформлено в начале следующей недели.

Решение об исключении Украины из списка автоматически не будет означать изменения правил пересечения границы.

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Однако страны ЕС, как правило, прислушиваются к рекомендации Совета ЕС и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке, и на туристические путешествия для них.

"После исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев", — написал у себя в Твиттер министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Отметим, с 25 октября граждане Украины могут въезжать в Данию без необходимости делать тест на COVID-19 и самоизолироваться после прибытия.

Напомним, Мальта внесла Украину в список "темно-красных" стран в контексте заболеваемости коронавирусной инфекцией, гражданам которых запрещено посещать островное государство, кроме как в исключительных случаях.

Ранее Германия внесла Украину в группу повышенного риска заражения коронавирусом. Теперь невакцинированные украинские туристы будут вынуждены пройти самоизоляцию.

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