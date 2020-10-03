Заболевшего коронавирусом Порошенко госпитализировали с двусторонней пневмонией

Заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19 пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко госпитализировали в одну из киевских больниц с двусторонним воспалением легких.

Также коронавирус подтвердили у его дочери, сообщила супруга Марина Порошенко в видеообращении на странице "ЕС" в Facebook.

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"Друзья, наша семья искренне благодарна за поддержку каждому. Сегодня с COVID-19 борются мой муж и наша дочь. Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что мой муж имеет двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения", — рассказала жена Порошенко.

При этом она отметила, что ситуация в больницах очень плохая: по ее словам, в больницах не хватает коек для больных коронавирусом, кислородных концентраторов, реанимационного оборудования.

"Но сейчас украинцам, к сожалению, приходится рассчитывать только на себя и на благотворителей. Поэтому еще раз прошу каждого: пользуйтесь масками и придерживайтесь социальной дистанции", — подчеркнула Марина Порошенко.

Напомним, 29 сентября Порошенко сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее стало известно, что в больницах Украины на данный момент заполнено уже более 50% койко-мест по всей стране.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 3 октября были зафиксированы сразу 2 рекорда по коронавирусу. В частности, количество новых случаев достигло отметки 4 661, а суточная смертность за 2 октября составила 92 человека.