Происшествия 1 час назад

Пациентами с COVID-19 заняты более половины коек в больницах — Минздрав

С каждым днем госпитализируют все больше пациентов с коронавирусом

Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash
Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash

В больницах Украины на данный момент заполнено уже более 50% койко-мест по всей стране.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу, 3 октября.

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По его словам, на сегодня в больницах с коронавирусом находятся 16 076 человек.

"Эта цифра увеличивается каждый день… Это говорит о том, что количество людей с протеканием болезни в тяжелой или средне-тяжелой форме растет… У нас заполняются койко-места, на сегодня это 53,9% в целом по Украине", — доложил Степанов.

В связи с этим он подписал распоряжение о введении еще 5 больниц в разных регионах в перечень тех, которые принимают пациентов с COVID-19.

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Ранее сообщалось, что в Украине зафиксированы сразу 2 рекорда по коронавирусу. В частности, количество новых случаев достигло отметки 4 661, а суточная смертность за 2 октября составила 92 человека.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине по состоянию на 9:00 субботы, 3 октября, зафиксировано 222 322 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 353 летальных, 98 737 пациентов выздоровели.

Напомним, у главы партии "Слуга народа" народного депутата Украины Александра Корниенко диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.

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