У зараженного коронавирусом Порошенко ухудшилось состояние

Состояние пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, заразившегося COVID-19, ухудшилось. У него сгустилась кровь.

Врачи даже не могут взять ее на анализ, сообщила супруга политика Марина Порошенко в интервью Янине Соколовой.

"Относительно Петра Алексеевича... его состояние хуже (чем у дочери Евгении). У него двустороннее воспаление легких. Он находится в больнице. У него сейчас ухудшилось состояние крови. Она очень густая. Даже врачи не могут взять и сделать анализ, чтобы промониторить, как он себя чувствует, и проверить, как протекает болезнь", — рассказала она.

По словам бывшей первой леди, дочь Евгения, которая также заболела COVID-19, гораздо легче преодолевает болезнь, нежели ее отец.

Жена экс-президента также уточнила, что вспышки повышенной температуры у дочки легко сбиваются жаропонижающими средствами.

Напомним, 29 сентября стало известно, что пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко заболел на коронавирус COVID-19.

В тот же день стало известно о болезни главы партии "Голос" Киры Рудык и нардепа "Слуги народа" Жана Беленюка.

3 октября сообщалось, что Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких в столичную больницу. Также заболела его дочь.

Марина Порошенко ранее сообщала, что получила повторный отрицательный тест на COVID-19.

Она отметила, что пока ее муж продолжает бороться с COVID-19, она продолжит избирательную кампанию во главе "Евросолидарности" в Киевский горсовет.

Из-за вспышки заболевания среди народных депутатов Верховная Рада решила пойти на карантин. В октябре парламентарии встретятся лишь раз — 20 октября.

Недавно в Раду вернулась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая также переболела коронавирусом.