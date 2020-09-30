Рада отменила свои пленарные заседания из-за коронавируса

В Верховной Раде Украины приняли решение отменить свои пленарные заседания 1 и 2 октября из-за вспышки коронавируса в стране.

Таким образом, в эти дни народные депутаты будут работать в комитетах, заявил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает УНН.

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"Депутатские фракции и группы обратились с предложением четверг и пятницу определить комитетскими днями для того, чтобы ВР продолжила свою работу, но что позволило бы уменьшить количество концентрации людей в одном помещении", — рассказал спикер парламента.

При этом он отметил, что сегодня, 30 сентября, парламентарии смогут принять соответствующий проект постановления.

Также предполагается, что комитеты Верховной Рады смогут заседать в онлайн-режиме.

Известно, что в Раде зафиксировали за последнюю неделю вспышку заболеваемости коронавирусной болезнью среди нардепов и работников Аппарата ВР — до 10 человек.

Ранее руководитель партии "Голос" Кира Рудык сообщила, что получила положительный тест на COVID-19.

О заражении коронавирусом сообщил и пятый президент Украины Петр Порошенко.

По состоянию на 9:00 среды, 30 сентября, в Украине было 208 959 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 129 летальных, 92 360 пациентов выздоровели.

При этом за прошедшие сутки в стране зафиксировано 4 027 новых случаев коронавируса — это рекорд количества новых больных в сутки. Также из больниц выписаны 2 110 пациентов, а 64 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19.