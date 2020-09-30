Рекорд обновлен: в Украине за сутки зафиксировали более 4 000 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 среды, 30 сентября, в Украине было 208 959 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 129 летальных, 92 360 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки в стране зафиксировано 4 027 новых случаев коронавируса — это рекорд количества новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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При этом за сутки из больниц выписаны 2 110 пациентов, а 64 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Указано, что всего было проведено 2 278 248 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 6 194 случая;

Волынская область — 8 059 случаев;

Днепропетровская область — 5 822 случая;

Донецкая область — 3 477 случаев;

Житомирская область — 5 923 случая;

Закарпатская область — 9 819 случаев;

Запорожская область — 3 995 случаев;

Ивано-Франковская область — 13 700 случаев;

Кировоградская область — 1 108 случаев;

город Киев — 22 778 случаев;

Киевская область — 9 139 случаев;

Львовская область — 20 350 случаев;

Луганская область — 1 049 случаев;

Николаевская область — 3 163 случая;

Одесская область — 13 529 случаев;

Полтавская область — 2 231 случай;

Ровенская область — 12 411 случаев;

Сумская область — 4 223 случая;

Тернопольская область — 13 514 случаев;

Харьковская область — 18 678 случаев;

Херсонская область — 1 134 случая;

Хмельницкая область — 6 068 случаев;

Черновицкая область — 14 446 случаев;

Черкасская область — 4 022 случая;

Черниговская область — 4 127 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 30 сентября в Центр поступило 4 551 сообщение о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 275 229 сообщений о подозрении на COVID-19.

Ранее руководитель партии "Голос" Кира Рудык сообщила, что получила положительный тест на COVID-19.

О заражении коронавирусом сообщил и пятый президент Украины Петр Порошенко.