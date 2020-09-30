Рекорд обновлен: в Украине за сутки зафиксировали более 4 000 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 среды, 30 сентября, в Украине было 208 959 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 129 летальных, 92 360 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки в стране зафиксировано 4 027 новых случаев коронавируса — это рекорд количества новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
При этом за сутки из больниц выписаны 2 110 пациентов, а 64 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19.
Указано, что всего было проведено 2 278 248 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 6 194 случая;
Волынская область — 8 059 случаев;
Днепропетровская область — 5 822 случая;
Донецкая область — 3 477 случаев;
Житомирская область — 5 923 случая;
Закарпатская область — 9 819 случаев;
Запорожская область — 3 995 случаев;
Ивано-Франковская область — 13 700 случаев;
Кировоградская область — 1 108 случаев;
город Киев — 22 778 случаев;
Киевская область — 9 139 случаев;
Львовская область — 20 350 случаев;
Луганская область — 1 049 случаев;
Николаевская область — 3 163 случая;
Одесская область — 13 529 случаев;
Полтавская область — 2 231 случай;
Ровенская область — 12 411 случаев;
Сумская область — 4 223 случая;
Тернопольская область — 13 514 случаев;
Харьковская область — 18 678 случаев;
Херсонская область — 1 134 случая;
Хмельницкая область — 6 068 случаев;
Черновицкая область — 14 446 случаев;
Черкасская область — 4 022 случая;
Черниговская область — 4 127 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 30 сентября в Центр поступило 4 551 сообщение о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 275 229 сообщений о подозрении на COVID-19.
Ранее руководитель партии "Голос" Кира Рудык сообщила, что получила положительный тест на COVID-19.
О заражении коронавирусом сообщил и пятый президент Украины Петр Порошенко.