ПДВ 14% для аграріїв: підтримка виробників чи новий простір для зловживань?

23 лютого 2021 року Президент нарешті підписав Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції" №1115-ІХ. Під цим номером тепер буде згадуватися однойменний Законопроєкт №3656, зареєстрований ще 15 червня 2020 року, та прийнятий 17 грудня 2020 року.

Закон передбачає зниження ставки ПДВ з 20% до 14% по операціях з постачання на митній території України та із ввезення на митну територію України окремих видів сільськогосподарської продукції. На сьогодні очікується опублікування нового Закону, а вже наступного дня після публікації його норми наберуть чинності.

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Давайте розберемося, які зміни чекатимуть аграріїв уже найближчим часом та яким чином вони позначаться на аграрному бізнесі та економіці в цілому.

До яких операцій буде застосовуватись пільгова ставка?

Ставка ПДВ на рівні 14% буде застосовуватись до операцій із товарами, класифікованими згідно з певними кодами УКТ ЗЕД. До цієї групи товарів відносяться, зокрема, велика рогата худоба (окрім окремих видів племінних видів, постачання яких не є об’єктом оподаткування), свині, вівці, пшениця, жито, овес, кукурудза, соєві боби, насіння льону, насіння свиріпи або ріпаку, насіння соняшнику, насіння та плоди інших олійних культур (горіхи та ядра пальм, насіння рицини, кунжуту, гірчиці, сафлору, дині, кавуна, маку, конопель), цукрові буряки.

Коли на пільгову ставку не варто розраховувати?

Якщо ви отримали аванс за товари до набуття чинності змінами до Податкового кодексу, а постачаєте сільгосптовари після цієї події, то все одно до цих операцій буде застосовуватись основна ставка у розмірі 20%.

Основна ставка також буде застосовуватись, якщо відбудеться коригування податкових зобов’язань при поверненні попередньої оплати або продукції (товарів), що були отримані до дня набрання сили нормами нового Закону або при зміні договірної вартості поставлених товарів.

Також якщо ви купили товар до набрання чинності змінами до Податкового кодексу і отримали податковий кредит 20%, а продавати його будете після набуття змінами чинності, то розмір податкового кредиту 20% ви збережете.

Очікування від зниження ставки ПДВ для аграріїв

Ініціатори прийняття Закону №1115-ІХ вірять, що він значно вплине на підтримку виробництва сільськогосподарської продукції, залучення інвестицій, буде сприяти оновленню основних фондів підприємств, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняного сільського господарства, захисту від необґрунтованого податкового навантаження на операції з постачання або продажу товарів сільськогосподарського призначення.

Окрема увага зосереджується на виведенні значної частини економіки з тіні. Законодавці сподіваються на менші втрати бюджету шляхом усунення можливості та інтересу до ухилення від оподаткування, зменшення імовірності застосування "скруток" та шахрайства із ПДВ, а також скорочення обсягів відшкодування з бюджету експортерам.

С кептичний погляд на результати дії нового Закону

Зниження ставки ПДВ до 14% по операціях з агропродукцією можливо й зменшить ефективність "скруток", але аж ніяк їх не ліквідує. Причини цього — специфіка аграрного виробництва та фактична неможливість реального контролю за процесами та факторами, які впливають на економічні показники агровиробників. "Скрутки" будуть існувати доти, доки даватимуть хоч найменші податкові вигоди. Крім того, поява можливості заплатити менше імпортного ПДВ, видавши документально один товар за інший, може призвести до збільшення маніпуляцій із кодами товарів згідно УКТ ЗЕД.

Більше того, зниження цін на сільськогосподарську продукцію з великою ймовірністю призведе до зменшення обсягу отриманої виручки постачальниками (виробниками) та до браку у них обігових коштів, адже бюджетне відшкодування ПДВ, як показує досвід, відбувається не одразу. Тому може статися так, що агровиробники почнуть обтяжувати себе додатковими кредитами, зокрема, з метою оновлення виробничого обладнання. А це вже як раз створює ризик зростання цін на агропродукцію у майбутньому та збільшення собівартості продуктів переробки.

Ми побоюємось появи ускладнень в процедурі адміністрування ПДВ податковими органами, адже введення четвертої ставки у розмірі 14% потребуватиме оновлення та доопрацювання програмного забезпечення контролюючих органів, що може вплинути на відтермінування застосування змін за рахунок затримки з публікацією Закону (не із 01 березня 2021, а принаймні з 01 квітня 2021 року).

Прогнозуємо ускладнення й порядку ведення бухгалтерського обліку, якщо, для прикладу, одному суб’єкту необхідно застосовувати різні ставки ПДВ до різних, здійснюваних ним же операцій. Наслідком цього може бути більша кількість помилок, що призводитиме до додаткових перевірок суб’єктів господарювання.

Отже, досягнення основної мети Закону №1115-ІХ тим механізмом, який покладений в його основу, а саме зниженням ставки ПДВ на окремі товари для агросектору, залишається під сумнівом та не вирішить повноцінно проблему перебування економіки в тіні.

Руслан Редька, керуючий партнер ЮК Legal House