Импорт картофеля в Украину вырос в 4 раза: почему мы перестали выращивать "второй хлеб"

Украина продолжает наращивать импорт картофеля из соседних и ряда других европейских стран. По данным Государственной таможенной службы Украины, в январе-октябре 2020 года было завезено 259,14 тысяч тонн картофеля на сумму $55,09 млн. За аналогичный период 2019 года Украина импортировала 68,5 тысяч тонн картофеля на сумму $15,7 млн. Иными словами, импорт вырос почти в четыре раза. Лидирующими странами, из которых в этом году завозят "второй хлеб", являются Беларусь, Нидерланды, Россия.

По словам экспертов, в прошлом году на рынке был отмечен дефицит картофеля, выращенного промышленным способом, и уже весной текущего года украинцам пришлось покупать картофель, где только возможно.

"Когда на рынке весной и зимой 2019 года возник дефицит картофеля, выращенного промышленным способом, то уже весной 2020 года мы увидели в Украине картофель со всего мира. Раньше в Украине встречался российский, белорусский, французский картофель. А с 2019 года палитра поставщиков расширилась за счет Нидерландов, Бельгии, Франции, Греции, Испании, Португалии, стран Балтии и других", — комментирует корреспонденту Delo.ua исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова.

Однако экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак со своей стороны рассказал, что анализ торговли картофелем все же следует вести посезонно, а не за календарный год, то есть от урожая до урожая, иначе тенденции будут размываться. Обычно берется расчет сезона с июля по июнь.

В этом сезоне (2020/21), в котором прошло четыре месяца (с июля по октябрь включительно) произошло снижение импорта картофеля более, чем в пять раз — с 140 тысяч тонн до 27,1 тысяч тонн, по сравнению с тем же периодом предыдущего сезона.

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"Импорт вырос в прошлом году потому, что много лет подряд до этого цены на картофель были настолько низкими, что не покрывали затрат на выращивание. Это, в свою очередь, было следствием потери нескольких миллионов потребителей, так как наиболее дефицитные по картофелю регионы — Донбасс и АР Крым перестали быть потребителями украинской продукции. А производители, находившиеся почти все на подконтрольной Украине территории, остались. Поэтому они стали отказываться от этого убыточного бизнеса именно в 2019 году, что привело к снижению производства, росту цен и привлечению импортного товара", — говорит экономист FAO Андрей Ярмак.

Также на рынок повлиял карантин, из-за которого по всему миру закрылись предприятия общепита, что привело к остановке заводов по производству картофеля фри и высвободило огромные объемы картофеля на рынок. В ЕС картофель можно было "купить" почти бесплатно, поэтому дешевый и очень качественный картофель стал массово завозиться из ЕС в Украину и ряд других стран. До прошлого сезона Украина не импортировала даже 1% от собственных потребностей в картофеле, если брать исключительно рынок. Поэтому прошлый сезон можно назвать уникальным для локального рынка.

Захват рынка

По словам Оксаны Руженковой, уже на протяжении шести лет в Украине наблюдается сокращение посадочных площадей под промышленный картофель. В прошлом году в Украине была беспрецедентная засуха и неурожай, которые спровоцировали захват рынка импортной продукцией. Доля выращенного промышленным способом картофеля крайне важна для внутреннего рынка: промышленный картофель продается через систему ProZorro, на оптовых рынках и в супермаркетах, где не торгуют дачники, огородники и мелкие фермеры. Для реализации товара через эти каналы производитель должен предоставлять крупные партии однородного товара, примерно, от 100 до 400 тонн в месяц.

С началом карантина все европейские государства начали анализировать, насколько они удовлетворяют внутреннюю потребность рынка. Оказалось, что картофель является более важным продуктом, чем зерно. Европа оперативно нарастила его производство в ожидании роста спроса, плюс после трех лет засухи в соседних европейских странах сложились благоприятные погодные условия, картофель дал хороший урожай, и теперь Украину ожидает наплыв европейского картофеля по демпинговым ценам, так как в ЕС-странах картофелеводство является дотационным, говорит эксперт.

Аналогичная ситуация сложилась на территории ЕАЭС (Таможенного Союза). Единственное государство, которое не отреагировало на изменения на внешних рынках с учетом карантина, — Украина.

"Весной Ассоциация делала запрос государству, чтобы узнать нашу потребность в картофеле. Исходя из этих данных производители были готовы расширить производственные площади под картофелем, однако обратной связи мы не получили. Это свидетельствует о том, что государство не ведет никаких балансов и расчетов нужд внутреннего рынка", — отметила Оксана Руженкова.

Летом 2020 года потребность украинцев покрывали отечественные производители. Украина импортировала преимущественно мытый картофель, так как в нашей стране всего три предприятия, которые занимаются мойкой картофеля. Один из них сейчас выставлен на продажу из-за нерентабельности этого бизнеса. Поэтому потребность страны в мытом картофеле украинские производители не могут закрыть.

"Люди покупают картофель, потому что это картофель, а не потому, что он импортный. Более того, за украинский, если это четко указано, обычно готовы платить больше", — утверждает Ярмак.

Контрабанда из РФ

Уже в декабре этого года ожидается, что поставки картофеля из России попадут под запрет и это решит одну проблему в отрасли. В Ассоциации подчеркнули, что данные меры будут логичными и что они обращались к власти по этому вопросу, так как РФ в момент начала военной агрессии запретило ввоз на свою территорию украинского картофеля и овощей, а Украина нет.

В сентябре текущего года заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на странице в Facebook написал, что было проведено заседание рабочей группы по развитию картофелеводства и запрете импорта из РФ.

"Провел заседание рабочей группы по развитию картофелеводства — обсудили инструменты поддержки отечественной переработки картофеля. Запрет импорта картофеля из России, консультации фитосанитарной службы, введение государственной поддержки переработки — некоторые из инструментов, которые будут применены", — указал Тарас Высоцкий.

По его словам, если посмотреть на статистику, сколько картофеля зашло из России в Украину, то данные оказались в пять раз выше реальной картины.

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"УАВК была участником ряда международных конференций, на которых РФ афишировала информацию о том, что только за прошлый год к нам было поставлено более 936 тысяч тонн семенного картофеля. Это практически 1 миллион тонн. Внутренняя потребность Украины составляет 4-5 миллионов тонн продовольственного картофеля и 4 семенного картофеля. Получается, что Россия практически покрыла четвертую часть нашей потребности в продовольственном картофеле. Более того, поставки картофеля преимущественно происходили через оккупированные территории Донбасса, соответственно, являются контрабандой, так как никто не платит таможенную пошлину и не имеет экспортных документов на поставки продукта в страну. Нужно помнить, когда импорт превышает 20% внутренней потребности, это явная угроза внутреннему рынку и продовольственной безопасности страны", — приводит данные Руженкова.

Данный процесс не подлежит контролю, поскольку картофель проходит через непризнанные территории, а поставки оттуда продукции в Украину не запрещены. На машинах перебивают номера и товар мигрирует не только по Украине, но и дальше через Молдову в старые Причерноморского региона и даже в ЕС. В 2019-2020 МГ Россия заработала на поставках картофеля в Украину более 4 млрд гривен.

Доля экспорта

Процесс получения экспортных документов является весьма трудоемким: поле трижды за сезон проверяет инспектор санитарной службы, пробы картофеля трижды анализирует фитосанитарная лаборатория и только потом производитель получает разрешительные документы для экспорта, говорит Руженкова. Получив статус участка свободного от карантинных организмов, украинский производитель не может быть уверенным в гарантированных поставках картофеля за рубеж. Например, когда белорусский рынок насыщается российским ранним картофелем, в 2020 году более 80 украинских фур, которые имели необходимые документы, не смогли пересечь белорусскую границу.

В 2020 году Украина экспортировала около 80 тысяч тонн. При этом, еще три года ранее экспорт составлял около 300 тысяч тонн. Когда фермеры поняли, что картофель стал "невыездным", производство начало сворачиваться, а импорт наступать.

"В нормальные сезоны мы экспортируем совсем немного, причем главным образом в Молдову и только потому, что имеем хороших производителей упакованного картофеля", — добавил Андрей Ярмак.

С другой стороны Украина ничего не сможет сделать с белорусским картофелем, если поставки из России попадут под запрет. Белоруссия входит в Таможенный Союз и в случае, если в следующем году в России будет хороший урожай, российские рейдеры начнут реэкспорт через Белоруссию. При этом Украина не может закрыть свой рынок и от Европы из-за процесса интеграции.

Государство обещает помочь, но когда?

Промышленное картофелеводство в Украине не защищено, находится на грани банкротства. Соседние государства, такие как Польша, Белоруссия и Россия находятся в более выгодном положении, так как у них картофельное производство является дотационным, соответственно цены более приемлемые, чем в Украине. Если реальная стоимость отечественного картофеля порядка 7 гривен/ кг, то из-за дотации российских, польских и предприятий других стран формируют цену на порядок дешевле.

Без поддержки со стороны государства отрасль не выдерживает. Нужна госпомощь на приобретение систем орошения, проведение сортообновления, чтобы предприятия могли приобретать качественный и сертифицированный посадочный материал, на строительство картофелехранилищ, в которых сейчас Украина испытывает дефицит более чем 1300 млн тонн мощностей.

В сентябре 2020 года в рамках рабочей поездки в Херсонскую область и во время совещания по вопросам исполнения поручений Президента Украины, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко проинформировал о действующих программах поддержки АПК и новые программы на следующий год. В частности, речь шла о введении дополнительных механизмов государственной поддержки отраслей виноделия и картофелеводства. Также, в сотрудничестве с аграрными ассоциациями, Минэкономики выработало новые программы государственной поддержки в области картофелеводства.

"По программе картофелеводства в Минфин направлен бюджетный запрос на сумму 160 млн гривен на 2021 год. Эта программа предусматривает компенсацию стоимости оборудования для производства картофеля, строительство новых картофелехранилищ, поддержку орошения, компенсацию стоимости закупки высокопродуктивных семян и введение в эксплуатацию цехов переработки картофеля", — добавил глава ведомства Игорь Петрашко.

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Выращивание картофеля — это дорогое хобби

Руженкова подчеркнула, что украинские предприятия, работая шесть лет в убыток, пришли к тому, что выращивание картофеля трансформируется из бизнеса в очень дорогое хобби. Бизнесу приходится балансировать, делая ставку на развитие других направлений получения доходов, например выращивания более рентабельных кукурузы и подсолнечника. Фермеры, которые занимаются исключительно выращиванием картофеля, не свернули свое производство только потому, что ранее приобрели дорогую технику и построили за кровно заработанные хранилища.

Крупным агрохолдингам и фермерам, которые работают на площадях от 2 тысяч гектаров и выше, покупка систем орошения по карману. А когда речь идет о мелких фермерах, которые обрабатывают до 800 гектаров, такое приобретение не доступно. Например, провести систему орошения на 50 гектар стоит минимум 1,5 млн гривен. Эти деньги можно взять в банке под 27% годовых, но мелкий фермер этого делать не будет, так как оборот слишком мал для подобного займа, так как еще нужно ежегодно брать кредит на посадочный материал, горючее, удобрения, пестициды.

"Обратите внимание, что при выращивании картофеля на 1 гектаре без орошения фермер тратит порядка 75 тысяч гривен без учета зарплат. Это только семена, пестициды, удобрение и топливо для машины. А чтобы вырастить на 1 гектаре кукурузу и получить существенно большую прибыль, достаточно 12 тысяч гривен в год. Если производители не получат дотации на строительство картофелехранилищ, внедрение орошения, на покупку семенного материала, то с большой вероятностью нас может постигнуть мрачный сценарий Молдовы, которая стала полностью импортозависимым государством по такой жизненно важной позиции как картофель", — комментирует Руженкова.

В реалиях глобального потепления невозможно выращивать картофель без орошения. Эта тенденция присутствует уже на протяжении нескольких лет. Выращивать и копать картофель с каждым годом все сложнее. При выкапывании картофеля из сухой земли повреждается кожура, плод теряет товарный вид, качество, цену.

В России в этом году неурожай картофеля. Поэтому на украинских прилавках практически нет российского картофеля, как годом ранее. Белоруссия сейчас закрывает потребность и России, и Украины, так как у них производственные площади под картофелем в последние годы были рекордно расширены. Например, у них около 30 крахмальных заводов для переработки картофеля, а в Украине всего 2. В Польше после двух лет засухи в этом году очень хороший урожай. Соответственно у них хорошая цена, хороший урожай и есть орошение, поэтому они активно ввозят картофель в Украину.

В сентябре в Ассоциацию обращались трейдеры из Германии, которые хотели наладить поставки картофеля в украинские супермаркеты. Благодаря внедрению орошения и хорошему урожаю в 2020 году фермеры Германии реализуют картофель по цене 1,50-1,60 грн/кг, а в Украине цена уже достигает 7-8 грн/кг, на прилавках от 10 грн/кг. Это свидетельствует о том, что к нам выгодно возить импортный продукт.

В заключение Руженкова отметила, что такая же ситуация была на рынке Чехии, когда она вступила в ЕС. Их промышленное овощеводство и картофелеводство погибли. Выжили всего 4% производителей. Все остальные не выдержали конкуренции с более дешевой продукцией Греции, Испании, Франции и других стран. Поэтому когда украинские депутаты говорят, что картофелеводство — это высокомаржинальный бизнес с рентабельностью более 40%, это не соответствует действительности.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua