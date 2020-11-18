Украина начала импортировать польский картофель

Украина уже начала импортировать картофель из Польши, так как цены на него там ниже, чем в Украине. Об этом сообщил президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник, передает Eastfruit.

Он отметил, что начало импорта картофеля в период, когда картофелехранилища заполнены отечественной продукцией, является очень неприятным сигналом.

При этом, не исключено, что украинским фермерам придется тоже снижать цены на свою продукцию, а значит, они недополучат деньги для развития производства в следующем году.

По словам главы УПОА, на сегодняшний день множество производителей выращивают картофель неэффективно. В то же время, уже в течение двух лет Украина импортирует продукцию из РФ и Беларуси, а в этом году, в начале лета, начался импорт картофеля из Нидерландов, и сейчас уже начался также импорт из Польши.

"Это объясняется тем, что в Польше существенно упали цены и потребление картофеля сегментами HoReCa и переработки за счет карантинных локдаунов. Соответственно большие объемы картофеля "давят" на цены, которые падают ниже себестоимости", — пояснил Баштанник, комментируя заявления представителя монобольшинства Верховной Рады о том, что господдержка украинскому картофелеводству не нужна.

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Кроме этого, сложная ситуация с реализацией картофеля наблюдается во многих других стран Евросоюза. Так, недавно сообщалось о неубранных площадях картофеля в Болгарии.

Как отметил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак, на сегодняшний день цены на картофель в Украине в два раза выше, чем цены в Польше.

Более того, в последние дни целый ряд крупных украинских производителей начали повышать отпускные цены на продукцию. Они сообщают о том, что урожай картофеля в 2020 году у них был ниже, чем в 2019 году, поэтому ожидают дальнейшего роста цен на него.

"Сейчас оптовые цены на картофель в Украине на 40% ниже, чем в это же время в прошлом году, что, по мнению картофелеводов, несправедливо. Тем не менее, реалии таковы, что в ЕС уже убрано картофеля на несколько миллионов тонн больше, чем регион может потребить в связи с резким снижением спроса со стороны предприятий общественного питания, поэтому излишек продукции будет давать на цены, в том числе, и в Украине. И мы не сможем избежать очередного витка импорта, если местные производители будут удерживать цены на высоком уровне", — рассказал Ярмак.

В издании добавили, что согласно еженедельным обзорам рынка картофеля, цены на картофель в Украине уже сейчас выше, чем даже в Грузии и Молдове. А именно Молдова в течение нескольких лет была основным экспортным рынком для украинского картофеля.

Напомним, импорт в Украину свежего или охлажденного картофеля в январе — августе 2020 года составил $51,27 млн, что в 6 раз больше против аналогичного периода 2019 года.

Отметим, что критическая ситуация с ростом импорта картофеля в Украину достигла своего апогея в октябре 2019 года. В том месяце снова был обновлен рекорд импорта — в страну ввезли 92,6 тысячи тонн товарного картофеля — больше, чем когда-либо в истории Украины за целый год.