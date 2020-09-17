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АПК 30 минут назад

Кабмин хочет запретить импорт картофеля из России

В стране могут ввести государственную поддержку отечественной переработки картофеля

Фото: pixnio.com Фото: pixnio.com
Фото: pixnio.com

В правительстве Украины намерены запретить импорт свежего картофеля из России.

Об этом заявил заместитель министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

Он рассказал, что провел заседание рабочей группы по развитию картофелеводства, на котором обсудили инструменты поддержки отечественной переработки картофеля.

"Запрет импорта картофеля из РФ, консультации фитосанитарной службы, введение государственной поддержки переработки — некоторые из инструментов, которые будут применены", — анонсировал Высоцкий.

Известно, что замминистра также провел ежемесячный звонок с профильными ассоциациями и компетентными органами в сфере семеноводства.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства выработало проект Концепции промышленного развития картофелеводства на 2021-2025 годы. Целью такого развития является наращивание объема производства высококачественной семенного и продовольственного картофеля на промышленных площадях в сельскохозяйственных предприятиях, развитие рыночной инфраструктуры, связанной с обеспечением населения продуктами й переработки картофеля.

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Как сообщалось, импорт в Украину свежего или охлажденного картофеля в январе-августе 2020 года составил $51,27 млн, что в 6 раз больше против аналогичного периода 2019 года. При этом тремя крупнейшими импортерами картофеля в Украину в 2020 году стали Беларусь ($21,42 млн), Нидерланды ($11,97 млн) и Россия ($7,23 млн).

Напомним, за январь-октябрь 2019 года Украина импортировала 161,05 тысячи тонн картофеля на сумму 32,4 миллиона долларов, и это максимальный показатель с 2011 года, когда объем закупки за весь год составил 5,18 тысячи тонн продукции.

Отметим, что критическая ситуация с ростом импорта картофеля в Украину достигла своего апогея в октябре 2019 года. В этом месяце снова был обновлен рекорд импорта — в страну ввезли 92,6 тысячи тонн товарного картофеля — больше, чем когда-либо в истории Украины за целый год.

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