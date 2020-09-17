Кабмин хочет запретить импорт картофеля из России

В правительстве Украины намерены запретить импорт свежего картофеля из России.

Об этом заявил заместитель министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в Facebook.

Он рассказал, что провел заседание рабочей группы по развитию картофелеводства, на котором обсудили инструменты поддержки отечественной переработки картофеля.

"Запрет импорта картофеля из РФ, консультации фитосанитарной службы, введение государственной поддержки переработки — некоторые из инструментов, которые будут применены", — анонсировал Высоцкий.

Известно, что замминистра также провел ежемесячный звонок с профильными ассоциациями и компетентными органами в сфере семеноводства.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства выработало проект Концепции промышленного развития картофелеводства на 2021-2025 годы. Целью такого развития является наращивание объема производства высококачественной семенного и продовольственного картофеля на промышленных площадях в сельскохозяйственных предприятиях, развитие рыночной инфраструктуры, связанной с обеспечением населения продуктами й переработки картофеля.

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Как сообщалось, импорт в Украину свежего или охлажденного картофеля в январе-августе 2020 года составил $51,27 млн, что в 6 раз больше против аналогичного периода 2019 года. При этом тремя крупнейшими импортерами картофеля в Украину в 2020 году стали Беларусь ($21,42 млн), Нидерланды ($11,97 млн) и Россия ($7,23 млн).

Напомним, за январь-октябрь 2019 года Украина импортировала 161,05 тысячи тонн картофеля на сумму 32,4 миллиона долларов, и это максимальный показатель с 2011 года, когда объем закупки за весь год составил 5,18 тысячи тонн продукции.

Отметим, что критическая ситуация с ростом импорта картофеля в Украину достигла своего апогея в октябре 2019 года. В этом месяце снова был обновлен рекорд импорта — в страну ввезли 92,6 тысячи тонн товарного картофеля — больше, чем когда-либо в истории Украины за целый год.