Импорт картофеля в Украину в 2020 году вырос в 6 раз

Импорт в Украину свежего или охлажденного картофеля в январе-августе 2020 года составил $51,27 млн, что в 6 раз больше против аналогичного периода 2019 года.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной таможенной службы.

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В частности, указано, что за тот же период прошлого года импорт картофеля составил всего $8,5 млн, а уже в этом году вырос на 503,15%.

Как отмечается, тремя крупнейшими импортерами картофеля в Украину в 2020 году стали Беларусь ($21,42 млн), Нидерланды ($11,97 млн) и Россия ($7,23 млн).

В то же время на экспорт Украина в январе-августе 2020 года отправила картофеля на $0,83 млн, что на 44% меньше соответствующего периода 2019 года.

Так, в прошлом году в январе-августе экспорт картофеля достигал $1,48 млн.

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При этом продала Украина в этом году больше всего картофеля в Беларусь ($417,54 тысяч), Египет ($202,3 тысячи) и Молдову ($177,13 тысяч).

Напомним, за январь-октябрь 2019 года Украина импортировала 161,05 тысячи тонн картофеля на сумму 32,4 миллиона долларов, и это максимальный показатель с 2011 года, когда объем закупки за весь год составил 5,18 тысячи тонн продукции.

Отметим, что критическая ситуация с ростом импорта картофеля в Украину достигла своего апогея в октябре 2019 года. В этом месяце снова был обновлен рекорд импорта — в страну ввезли 92,6 тысячи тонн товарного картофеля — больше, чем когда-либо в истории Украины за целый год.