Кабмин решил разработать программу развития картофелеводства

Кабинет министров Украины до конца 2020 года планирует принять программу развития картофелеводства.

Об шла речь в ходе стартовой встречи рабочей группы по развитию отраслей картофелеводства и овощеводства, сообщает Информационно-аналитический портал АПК Украины.

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"Развитие такой важного для АПК области как картофелеводство и вообще овощеводства требует синергии усилий Минэкономики и профильных ассоциаций. Следовательно, наша рабочая группа начинает работу над программами развития этих отраслей с целью устранения импортозависимости по некоторым товарным позициям, наращивания экспорта, создания дополнительных рабочих мест и увеличения производства продукции с добавленной стоимостью", — заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Цель программы — обеспечение производства в Украине 800 тысяч тонн картофеля в год для потребления населением, а также достаточного количества сырья для переработки и производства продукции с добавленной стоимостью — крахмала, чипсов, пюре, картофель фри.

Кроме этого, программа предусматривает также строительство хранилищ.

Программа будет реализовываться путем привлечения государственной поддержки, в частности, компенсации стоимости сертифицированных семян, компенсации оборудования для орошения и прочего.

Среди ожидаемых эффектов — увеличение площади под производство предприятиями на 40 тысяч га, создание не менее 10 тысяч дополнительных рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет на 52 млн грн ежегодно, производство отечественных сертифицированных семян, насыщение внутреннего рынка и наращивание экспорта картофеля.

По словам Высоцкого, программа будет проработана участниками рабочей группы в течение двух недель и обсуждена на следующей рабочей встречи 4 августа.

Он добавил, что после обработки программа будет представлена правительству, а ее одобрение предполагается до конца года.

Напомним, за январь-октябрь 2019 года Украина импортировала 161,05 тысячи тонн картофеля на сумму 32,4 миллиона долларов, и это максимальный показатель с 2011 года, когда объем закупки за весь год составил 5,18 тысячи тонн продукции.

Отметим, что критическая ситуация с ростом импорта картофеля в Украину достигла своего апогея в октябре 2019 года. В этом месяце снова был обновлен рекорд импорта — в страну ввезли 92,6 тысячи тонн товарного картофеля — больше, чем когда-либо в истории Украины за целый год.

Всего же с начала сезона 2019/20 годов Украина уже импортировала более 142 тысячи тонн картофеля — в 529 раз больше, чем за тот же период предыдущего сезона.