Украина почти на 40% увеличила производство замороженной свинины

За три квартала 2020 года украинские перерабатывающие предприятия выпустили 224 тысяч тонн свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней, что на 4,5% выше аналогичного показателя минувшего года.
Об этом говорится в сообщении Ассоциации свиноводов Украины (АСУ) со ссылкой на данные Госстата, передает "АгроПортал".
"Еще по итогам восьми месяцев объемы переработки свинины превышали показатель аналогичного периода 2019 года на 2,9%", — отмечают эксперты.
В АСУ уточнили, что из 9,7 тысяч тонн прироста производства свинины, 5,7 тысяч тонн составляет мороженая продукция. Совокупный ее выпуск за анализируемый период вырос на 36,6%.
Кроме этого, за отчетный период перерабатывающие предприятия выпустили 1,19 млн тонн всех видов охлажденного, мороженого, сушеного и соленого мяса и сопутствующих продуктов (включая жир и субпродукты), что на 2% меньше прошлогодних показателей.
Как сообщалось, в Украине закупочные цены на свиней убойных кондиций в первой декаде августа 2020 года продолжили восходящее движение.
В частности, средняя цена закупки повысилась на 3,4% — до 47,8 грн/кг, по сравнению с предыдущей неделей.
Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 заводы по производству мясных продуктов во всем мире переживали глубокий кризис.