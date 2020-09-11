Украина ввела ограничения на ввоз в страну свинины из Германии

Главный государственный ветеринарный инспектор Украины с 10 сентября 2020 года ввел ограничения на ввоз в Украину из Федеративной Республики Германия восприимчивых к АЧС животных, генетического материала и продуктов от них (за исключением продуктов, прошедших необходимую обработку в соответствии с требованиями украинского законодательства).

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов в защите потребителей.

"Согласно официальной информации Европейского Союза (через систему нотификации болезней животных — ADNS) 10 сентября 2020 года на территории Федеративной Республики Германия (земля Бранденбург, Spree-Neisse) был зарегистрирован случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС) среди диких свиней. Это первый подтвержденный случай АЧС на территории Германии", — говорится в сообщении.

При этом в Госпродпотребслужбе отмечают, что решение об ограничении принято, учитывая рекомендации Кодекса здоровья наземных животных Всемирной организации здравоохранения животных (OIE) и законодательства Украины, с целью предотвращения занесения на территорию Украины возбудителя указанной болезни.

"Просим учесть указанную информацию предприятиями и хозяйствами, которые планируют осуществление импорта живых свиней и продукции из них из Германии в Украину", — подытожили в ведомстве.

Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Ассоциация "Свинари Украины" начали сотрудничать для улучшения контроля применения антибиотиков в животноводстве.

Как сообщалось, в Украине закупочные цены на свиней убойных кондиций в первой декаде августа 2020 года продолжили восходящее движение. В частности, средняя цена закупки повысилась на 3,4% — до 47,8 грн/кг, по сравнению с предыдущей неделей.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 заводы по производству мясных продуктов во всем мире переживали глубокий кризис.