IKEA розвиватиме віртуальний дизайн на основі штучного інтелекту

Компанія IKEA навчає працівників колл-центру, щоб вони стали консультантами з дизайну інтер’єру, оскільки шведський меблевий гігант прагне пропонувати більше послуг та передавати запити клієнтів боту зі штучним інтелектом під назвою Billie.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у квітні IKEA розширила свої послуги з дизайну інтер’єру на Великобританію та Сполучені Штати.

Так, у Великій Британії клієнти платять 25 фунтів стерлінгів ($31,44) за 45-60-хвилинний відеодзвінок із консультаціями щодо дизайну інтер’єру або можуть заплатити 125 фунтів стерлінгів за три консультації щодо дизайну робочого простору, план приміщення та 3D-візуалізацію.

З 2021 року 8500 працівників кол-центру пройшли навчання з дизайну інтер’єру, тоді як бот на основі штучного інтелекту Billie обробив 47% запитів клієнтів до кол-центрів за останні два роки.

У 2022 фінансовому році IKEA отримала 1,3 мільярда євро (1,40 мільярда доларів) доходу від продажів продуктів і послуг за допомогою телефону або відеозапису через дистанційний канал дизайну інтер’єру Ingka – 3,3% від загальної суми. Наразі компанія планує збільшити цю частку до 10% до 2028 року.

Для порівняння, онлайн-продажі товарів через веб-сайт IKEA, який належить Ingka, склали близько 9,9 мільярдів євро, або 25% від загального обсягу продажів.

Інвестиції IKEA в цифрові послуги та дизайн на основі штучного інтелекту в Сполучених Штатах становитимуть 2 мільярди євро.

Видання нагадує, що компанія з продажу меблів Wayfair минулого місяця запустила "Digital Design Studio" — кіоск у магазині, де покупці можуть експериментувати зі стилями меблів та отримати макет цифрової візуалізації кімнати.

"Не дивно, що IKEA зараз зосереджується на віртуальних каналах продажів — якщо щось і дивує, то лише те, що це сталося пізніше, ніж могло бути", — сказала Джоселін Поллі, юрист із технологій і співголова групи роздрібної торгівлі в Gowling WLG у Лондоні.

За її словами, ці віртуальні послуги вимагають значних інвестицій, щоб забезпечити точне відображення кольорів, текстури та розмірів предметів і мінімізувати повернення.

Зазначимо, шведський ритейлер IKEA прагне "якомога швидше" відновити діяльність в Україні, проте не називає конкретних строків.