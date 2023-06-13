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Ритейл
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IKEA будет развивать виртуальный дизайн на основе искусственного интеллекта

IKEA будет развивать виртуальный дизайн на основе искусственного интеллекта
KEA расширила свои услуги по дизайну интерьера на Великобританию и Соединенные Штаты

Компания IKEA обучает сотрудников колл-центра, чтобы они стали консультантами по дизайну интерьера, поскольку шведский мебельный гигант стремится предлагать больше услуг и передавать запросы клиентов бота с искусственным интеллектом под названием Billie.

Об этом сообщает Reuters.

В апреле IKEA расширила свои услуги по дизайну интерьера на Великобританию и Соединенные Штаты.

Так, в Великобритании клиенты платят 25 фунтов стерлингов ($31,44) за 45-60-минутный видеозвонок с консультациями по дизайну интерьера или могут заплатить 125 фунтов стерлингов за три консультации по дизайну рабочего пространства, план помещения и 3D-визуализацию.

С 2021 года 8500 работников колл-центра прошли обучение по дизайну интерьера, тогда как бот на основе искусственного интеллекта Billie обработал 47% запросов клиентов к колл-центрам за последние два года.

В 2022 финансовом году IKEA получила 1,3 миллиарда евро (1,40 миллиарда долларов) дохода от продаж продуктов и услуг с помощью телефона или видеозаписи через дистанционный канал дизайна интерьера Ingka – 3,3% от общей суммы. В настоящее время компания планирует увеличить эту долю до 10% к 2028 году.

Для сравнения, онлайн-продажи товаров через принадлежащий Ingka веб-сайт IKEA составили около 9,9 миллиардов евро, или 25% от общего объема продаж.

Инвестиции IKEA в цифровые услуги и дизайн на основе искусственного интеллекта в Соединенных Штатах составят 2 миллиарда евро.

Издание напоминает, что компания по продаже мебели Wayfair в прошлом месяце запустила "Digital Design Studio" – киоск в магазине, где покупатели могут экспериментировать со стилями мебели и получить макет цифровой визуализации комнаты.

"Неудивительно, что IKEA сейчас сосредотачивается на виртуальных каналах продаж – если что-то и удивляет, то лишь то, что это произошло позже, чем могло быть", – сказала Джоселин Полли, юрист по технологиям и сопредседатель группы розничной торговли в Gowling WLG в Лондоне. 

По ее словам, эти виртуальные услуги требуют значительных инвестиций, чтобы обеспечить точное отображение цвета, текстуры и размеров предметов и минимизировать возврат.

Отметим, шведский ритейлер IKEA стремится "как можно скорее" возобновить деятельность в Украине, однако не называет конкретных сроков.

Автор:
Светлана Манько