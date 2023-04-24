Американский аналог IKEA Bed, Bath & Beyond объявила о банкротстве

Сеть товаров для дома Bed, Bath & Beyond – американский аналог шведской IKEA – 23 апреля подала заявление о банкротстве. Компания сообщила, что у клиентов будет воскресенье, понедельник и вторник, чтобы использовать свои купоны со скидкой 20%, в среду их уже не будут принимать.

Bed Bath & Beyond планирует предложить большие скидки на свою продукцию в рамках распродаж после выхода из бизнеса. Планируется, что 360 магазинов Bed Bath & Beyond и 120 магазинов Buybuy Baby распродадут остатки товаров, после чего торговые точки будут закрыты, пишет CNN.

Для того чтобы ретейлер мог финансировать процесс банкротства, инвесткомпания Sixth Street согласилась предоставить Bed, Bath & Beyond около $240 млн под залог имущества.

Bed, Bath & Beyond заявила, что намерена продолжать выплачивать сотрудникам заработную плату, поддерживать клиентские программы и выполнять обязательства перед поставщиками. Магазины Bed, Bath&Beyond и Buybuy Baby планируется выставить на аукцион.

=В компании отметили, что подача заявления о банкротстве не обязательно означает, что они прекратят работу. Сеть рассматривает возможность перехода на онлайн-режим, как Amazon.

Сеть стала публичной в 1992 году, количество магазинов тогда уже превышало 1,5 тыс. С момента выхода на биржу и вплоть до 2019-го у ретейлера не было убыточного года. В тот год сеть впервые сообщила о снижении продаж на фоне роста популярности онлайн-торговли.

Напомним, российская дочерняя компания американской корпорации Google подала в суд заявление о собственном банкротстве. В компании объяснили свое решение невозможностью выполнять денежные обязательства, требования о выплате выходного пособия и о выплате зарплат работникам.