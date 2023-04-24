Американський аналог IKEA Bed, Bath & Beyond оголосила про банкрутство

Мережа товарів для дому Bed, Bath & Beyond — американський аналог шведської IKEA — 23 квітня подала заяву про банкрутство. Компанія повідомила, що клієнти матимуть неділю, понеділок і вівторок, щоб використати свої купони зі знижкою 20%, в середу їх уже не прийматьмуть.

Натомість Bed Bath & Beyond планує запропонувати великі знижки на свою продукцію в рамках розпродажів після виходу з бізнесу. Планується, що 360 магазинів Bed Bath & Beyond та 120 магазинів Buybuy Baby розпродадуть залишки товарів, після чого торгові точки закриють, пише CNN.

Для того, щоб ретейлер міг фінансувати процес банкрутства, інвесткомпанія Sixth Street погодилася надати Bed, Bath & Beyond близько $240 млн під заставу майна.

Bed, Bath & Beyond заявила, що планує продовжувати виплачувати співробітникам заробітну плату, підтримувати клієнтські програми та виконувати зобов'язання перед постачальниками. Магазини Bed, Bath & Beyond та Buybuy Baby планується виставити на аукціон.

У компанії зазначили, що подача заяви про банкрутство не обов’язково означає, що вони припинять роботу. Мережа розглядає можливість переходу на онлайн-режим, як Amazon.

Мережа стала публічною у 1992 році, кількість магазинів тоді вже перевищувала 1,5 тис. З моменту виходу на біржу і аж до 2019-го у ретейлера не було збиткового року. У той рік мережа вперше повідомила про зниження продажів на тлі зростання популярності онлайн-торгівлі.

Нагадаємо, російська дочірня компанія американської корпорації Google подала до суду заяву про власне банкрутство. У компанії пояснили своє рішення неможливістю виконувати грошові зобов'язання, вимоги про виплату вихідної допомоги та про виплату зарплат працівникам.