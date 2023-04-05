Присипка Johnson & Johnson викликає рак: компанія виплатить $ 8,9 млрд потерпілим

Компанія Johnson & Johnson погодилася виплатити 8,9 мільярда доларів для врегулювання десятків тисяч судових позовів, які стверджують, що тальк у її культовій дитячій присипці та інших продуктах викликає рак.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що J&J попросила про банкрутство дочірньої компанії, створеної для врегулювання десятків тисяч позовів із претензіями до продукції на основі тальку з канцерогенним азбестом.

Апеляційний суд в січні визнав недійсним суперечливий маневр банкрутства J&J, у якому компанія намагалася перекласти зобов’язання за тальк на дочірню компанію, яка негайно подала заяву про банкрутство.

Дочірня компанія J&J, LTL Management, 4 квітня вдруге подала заяву про банкрутство з наміром представити план реорганізації.

Дочірня компанія J&J подала заяву про банкрутство в Нью-Джерсі, в тій самій юрисдикції, де вона зіткнулася з поразкою в апеляційному суді. J&J розробила нові фінансові домовленості зі своєю дочірньою компанією, щоб уникнути порушення рішення апеляції. Рішення встановило, що LTL Management не має законних вимог до банкрутства, оскільки воно не переживало фінансових труднощів.

Відмова апеляційного суду фактично підвищила ставки для J&J, щоб вийти з розгалуженого судового процесу щодо тальку, після того як адвокати позивачів чинили опір такій тактиці компанії та перемогли.

Крім того, правління J&J схвалило виплату значно більшої компенсації нинішнім і майбутнім позивачам з різними раковими захворюваннями та мезотеліомою.

4 квітня компанія J&J підтвердила, що її тальк безпечний і не викликає раку. Юристи компанії заявили, що претензії щодо тальку не мають наукового обґрунтування, і звинуватили адвокатів позивачів у намаганні отримати великі фінансові суми.

Але адвокати, які представляють інтереси тисяч позивачів, виступили проти угоди.

"Ця фіктивна угода навіть не оплачує медичні рахунки більшості жертв", — сказав Джейсон Іткін, партнер-засновник х’юстонської юридичної фірми Arnold & Itkin LLP.

Згідно з умовами нової запропонованої угоди, позивачі, у яких діагностували рак до 1 квітня, отримають виплати від трасту банкрутства протягом одного року. Позивачі, яким діагноз буде поставлено пізніше, матимуть доступ до грошей, відкладених у траст, протягом наступних 25 років.

Юристи позивачів зобразили двоетапну справу J&J як зловживання системою банкрутства з боку багатонаціональної компанії з ринковою капіталізацією, що перевищує 400 мільярдів доларів, і майже не ризикує втратити гроші на виплати жертвам раку.

J&J та його дочірня компанія стверджували, що банкрутство принесе більше користі всім сторонам, у тому числі позивачам: реструктуризація могла б забезпечити виплати врегулювання більш чесно, ефективно та справедливо.

Як пише Reuters, J&J десятиліттями знала про тести, які показали, що його тальк іноді містить канцерогенний азбест, але приховувала цю інформацію від регуляторів і громадськості. J&J заявила, що її дитяча присипка та інші продукти з тальку безпечні, не викликають рак і не містять азбесту.

У 2020 році компанія оголосила, що припинить продаж своєї дитячої присипки з тальком у США та Канаді через те, що вона назвала "дезінформацією" про продукт, а пізніше оголосила про намір припинити її продаж у всьому світі у 2023 році.