Присыпка Johnson & Johnson вызывает рак: компания выплатит $8,9 млрд пострадавшим

Компания Johnson & Johnson согласилась выплатить 8,9 миллиарда долларов для урегулирования десятков тысяч судебных тяжб, утверждающих, что тальк в ее культовой детской присыпке и других продуктах вызывает рак.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что J&J попросила о банкротстве дочерней компании, созданной для урегулирования десятков тысяч исков с претензиями к продукции на основе талька с канцерогенным асбестом.

Апелляционный суд в январе признал недействительным противоречивый маневр банкротства J&J, в котором компания пыталась переложить обязательства за тальк на дочернюю компанию, немедленно подавшую заявление о банкротстве.

Дочерняя компания J&J, LTL Management, 4 апреля вторично подала заявление о банкротстве с намерением представить план реорганизации.

Дочерняя компания J&J подала заявление о банкротстве в Нью-Джерси, в той же юрисдикции, где она столкнулась с поражением в апелляционном суде. J&J разработала новые финансовые договоренности со своей дочерней компанией во избежание нарушения решения апелляции. Решение установило, что LTL Management не имеет законных требований к банкротству, поскольку оно не испытывало финансовых затруднений.

Отказ апелляционного суда фактически повысил ставки для J&J, чтобы выйти из разветвленного судебного процесса по тальку, после того как адвокаты истцов сопротивлялись такой тактике компании и победили.

Кроме того, правление J&J одобрило выплату значительно большей компенсации нынешним и будущим истцам с различными раковыми заболеваниями и мезотелиомой.

4 апреля компания J&J подтвердила, что ее тальк безопасен и не вызывает рака. Юристы компании заявили, что претензии по тальку не имеют научного обоснования, и обвинили адвокатов истцов в попытке получить большие финансовые суммы.

Но адвокаты, представляющие интересы тысяч истцов, выступили против соглашения.

"Это фиктивное соглашение даже не оплачивает медицинские счета большинства жертв", - сказал Джейсон Иткин, партнер-основатель хьюстонской юридической фирмы Arnold & Itkin LLP.

Согласно условиям нового предложенного соглашения, истцы, у которых диагностировали рак до 1 апреля, получат выплаты от траста банкротства в течение одного года. Истцы, которым диагноз будет поставлен позже, будут иметь доступ к деньгам, отложенным в траст, в течение следующих 25 лет.

Юристы истцов изобразили двухэтапное дело J&J как злоупотребление системой банкротства со стороны многонациональной компании с рыночной капитализацией, превышающей 400 миллиардов долларов, и почти не рискует потерять деньги на выплаты жертвам рака.

J&J и его дочерняя компания утверждали, что банкротство принесет больше пользы всем сторонам, в том числе истцам: реструктуризация могла бы обеспечить выплаты урегулирования более честно, эффективно и справедливо.

Как пишет Reuters, J&J десятилетиями знала о тестах, которые показали, что его тальк иногда содержит канцерогенный асбест, но скрывала эту информацию от регуляторов и общественности. J&J заявила, что ее детская присыпка и другие продукты из талька безопасны, не вызывают рак и не содержат асбеста.

В 2020 году компания объявила, что прекратит продажу своей детской присыпки с тальком в США и Канаде из-за того, что она назвала "дезинформацией" о продукте, а позже объявила о намерении прекратить ее продажу во всем мире в 2023 году.