"Дія.City": получится ли у Украины стать передовым цифровым государством

Украина второй год активно оцифровывается. Задача перед страной колоссальная: за несколько лет пройти путь, по которому другие страны двигались десятки лет. Уже в 2024 году нам обещают полную цифровизацию государственных услуг. Если услуга не будет существовать онлайн, она не будет существовать в принципе, говорят в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Планы колоссальные. Чтобы их воплотить, нужно немало усилий: провести интернет в самые отдаленные уголки страны, научить людей пользоваться цифровыми услугами, оцифровать государственные услуги, побороть бюрократию и собрать под эгидой специального режима IT-компании, которые станут драйвером роста ВВП.

Корреспондент Delo.ua узнавал, какие решения уже сделали Украину одним из лидеров в сфере цифровизации, что предлагает государство разработчикам и как международные компании оценивают нововведения от Министерства цифровой трансформации.

Впереди планеты всей

За последний год Украина серьезно работала над созданием виртуальной надстройки над государством. "Мы создали бренд цифрового государства — "Дія". Запустили мобильное приложение, в котором доступны цифровые документы и услуги, портал государственных услуг, национальную платформу цифровой грамотности "Дія. Цифровое образование", платформу для предпринимателей "Дія.Бизнес" и разработали проект "Дія.City". В общей сложности экосистемой продуктов "Дия" сегодня пользуются 10 миллионов украинцев… С 2019 до 2020 годы количество граждан, которые используют интернет для взаимодействия, выросло в 4-5 раз. Антикоррупционный и экономический эффект от е-услуг составляет 1,3 млрд грн в год", — говорят в Министерстве цифровой трансформации.

Ряд проектов уже стали, без ложной скромности, историческими: так, в Украине запустили и узаконили первые в мире цифровые паспорта — с 23 августа 2021 года на законодательном уровне е-паспорта станут полным аналогом бумажного и пластикового.

Помимо этого с 2020 года в приложении "Дія" заработали цифровые документы — удостоверение водителя и техпаспорт. Так Украина стала четвертой страной в Европе, где работают цифровые удостоверения водителя.

"Кроме того, мы запустили самую быструю онлайн-регистрацию бизнеса в мире. На портале "Дія" можно подать заявление на регистрацию ФЛП за 10-15 минут, а ООО — за 30. Сейчас более 40% ФЛП регистрируются онлайн на портале "Дія", хотя еще год назад это было 4%", — подчеркивают в министерстве.

Планов на будущее тоже более, чем много: уже этой весной обещают запустить онлайн-изменение места регистрации. Также в "Дія" должна появиться электронная подпись, а строительные услуги планируют автоматизировать, как и регистрацию бизнеса.

В будущем авторизироваться в "Дія" можно будет посредством встроенного в ID-карту NFC-чипа. А уже этой осенью Украина должна войти в режим "без бумаг" — госорганы не смогут больше требовать бумажные документы, если необходимая информация о человеке уже находится в реестрах.

"Мы разложили мечты на 4 конкретные стратегические цели, которые планируем воплотить до 2024 года: 100% услуг переведены в онлайн, 95% транспортной инфраструктуры и населенных пунктов покрыты скоростным интернетом, 6 млн украинцев привлечены к программе развития цифровых навыков, 10% — доля IT в ВВП страны", — говорят в Минцифры.

Зона особого внимания

В сентябре 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины презентовало "Дія.City". Так называется свободная экономическая зона, особый правовой режим, который должен создать условия для развития украинской IT-индустрии.

Первый законопроект, регулирующий условия работы этой зоны, зарегистрировали в Раде 2 ноября 2020 года. Однако он буквально утонул в правках и замечаниях от IT-сообщества, поэтому 15 апреля 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении новую редакцию проекта закона №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики Украины" (о "Дія.City").

Так, согласно обновленному законопроекту, процесс вступления резидентов будет максимально автоматизирован, перечень разрешенных видов деятельности расширен, а полномочия Минцифры, которое ранее было и регулятором, и контролером спецрежима, урезаны.

Также авторы проекта убрали обязательное объединение в организацию резидентов, либерализировано регулирование договоров о не конкуренции. Что касается ФЛП, в налоговом законе обещают установить соответственный транзитный период, по окончанию которого доля ФЛП в общих затратах компании не должна превышать 20%.

"Вместе с тем, мы не согласились на включение в документ нормы о переквалификации отношений с ФЛП в трудовые. В "Дія.Сity" будет действовать новая форма найма — гиг-контракт. Это такая же гибкая, как контракт с ФЛП, форма гражданско-правового договора, в которой стороны регулируют отношения между собой и фиксируют договоренности в контракте. В нем будет зафиксировано место выполнения работ, время и валюта, в которой будет выплачиваться вознаграждение… Главное, что гиг-контракт, в отличие от ФЛП-модели, будет предусматривать социальные гарантии", — говорят в Минцифры.

Помимо этого, вошедшим в спецрежим "Дія.Сity" IT-компаниям обещают в 4 раза уменьшить ставку налога на доходы физических лиц — для них он будет составлять всего 5%, а военный сбор (1,5%) и ЕСВ (22% от минимальной зарплаты) останутся на том же уровне. Также на добровольной основе резидентам "Дія.Сity" хотят предложить выбрать — либо оплачивать налог на прибыль, либо перейти на налогообложение налогом на выведенный капитал со ставкой 9%.

Несмотря на то, что окончательного решения по спецрежиму Верховная Рада еще не приняла, в "Дія.City", если он будет в итоге работать по оговоренным сегодня правилам, уже готовы вступить и публично об этом заявляют ряд украинских IT-компаний.

"Среди них Reface, Ajax Systems, Датагруп, Genesis, LeverX Group, Nika Tech Family и многие другие", — говорят в Минцифре.

Однако, у нового спецрежима есть не только сторонники, но и критики. Впрочем, ассоциация IT Ukraine, участники которой разнесли "в пух и прах" прошлый вариант законопроекта, не исключает возможности по итогу поддержать "Дія.Citу". Но с условиями. Среди них — сохранение декларируемой Минцифры налоговой нагрузки на 15 лет, защита ФЛП за пределами "Дія.City", чтобы избежать давления на IT-компании с целью вступления в спецрежим, возможность работы с ФЛП для резидентов минимум три года, замена обязательного ежегодного аудита стандартной финансовой отчетностью для малого и микробизнеса.

Опыт других стран

Не стоит, впрочем, считать, что "Дія.City" — это чисто украинская выдумка. Так или иначе, другие страны также стимулируют IT-индустрию. Компания Parimatch Tech, технологический центр исследований и разработки IT продукта международного холдинга Parimatch, которая знакома с тем, как устроена индустрия на рынках Великобритании, Кипра и Беларуси, отмечает: главное — это детенизация, минимум коррупционных рисков, и компетентное государство.

"Правовые режимы в странах (присутствия бренда: Великобритания, Кипр, Беларусь — Delo.ua) сильно отличаются, но главное, что их объединяет — это наличие очень понятных, достаточно простых и объективных правил, выполняя которые, можно планировать бизнес, уровни прибыли, реинвестиций и прочие бизнес-процессы. Все это является основными условиями для ведения бизнеса, и отчасти поэтому к 2021 году мы уже полноценно работаем в этих юрисдикциях, но пока лишь в стадии ожидания завершения формирования правил, по которым можно было бы начать работу в Украине в полной мере. Главные принципы, на которых построена экономика трех указанных стран: это детенизация, минимум коррупционных рисков, и компетентное государство. Мы, как компания, которая существует уже 25 лет и на сегодня трансформировалась в глобальную технологическую компанию, с большим количеством сервисов и знаний, полноценным центром разработки — очень ценим возможность вести бизнес по понятным предсказуемым правилам. Пока этих трех составляющих не хватает Украине, мы считаем, что проекты, направленные на уменьшение доли теневой экономики, уменьшение коррупционных рисков и необоснованного силового давления – большим благом для Украины", — говорят в Parimatch Tech.

В компании убеждены, что если проект "Дія.City" будет реализован так, как сегодня прописано в законопроекте, это даст Украине одно из лучших налоговых законодательств в этой области.

"В 2020 году мы провели ряд встреч и консультаций с авторами концепции, предложили им некоторые правки, которые были приняты. Сейчас мы поддерживаем большинство инноваций, которые предлагает "Дія.City". Это и уменьшение налогового бремени, и появление более гибких форм взаимодействия с наемными работниками, и дополнительные гарантии от незаконных действий правоохранителей, и многое другое. Как и при всех изменениях, некоторый риск всегда присутствует, но мы полны оптимизма и готовы сделать свою ставку", — отметили в Parimatch Tech.

Юрий Антонюк, вице-президент, глава компании EPAM в Центральной и Восточной Европе, подчеркивает: несмотря на то, что в большинстве стран Европы нет отдельно выделенных комплексных правовых режимов для IT-индустрии, они могут предложить ряд важных преимуществ: понятную и прозрачную систему ведения предпринимательской деятельности и налогообложения, миграционную политику, правовую защиту бизнеса и интеллектуальной собственности, хорошую инфраструктуру ("классическую" и цифровую), простой доступ к финансовым инструментам и гарантию действия этих условий в долгосрочной перспективе.

"Среди интересных инициатив европейский стран можно выделить Innovation Box в Польше, что предоставляет пониженную ставку налогообложения доходов от нематериальных активов (например, продажа лицензии на программное обеспечение, игры, приложения) в размере 5%, а также льготные налоговые условия для специалистов младше 26 лет.

В Эстонии компании-резиденты и представительства иностранных компаний имеют возможность применять нулевую ставку налога на прибыль в отношении всей реинвестированной и нераспределенной прибыли. Венгрия предоставляет возможность IТ-компаниям получить субсидии для инвестирования, обучения, создания новых рабочих мест, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Предусмотрен также особый режим для объектов интеллектуальной собственности.

Грузия же предлагает налоговую ставку 1% для микро-бизнеса, при условии работы с иностранными заказчиками. Румыния также ввела специальный правовой режим для микро-бизнеса с доходом до 1 млн евро в год — здесь действует ставка 1% с оборота. Кроме этого, предусмотрены льготы для компаний, которые ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (R&D). Например, это освобождение от уплаты налогов с доходов специалистов, задействованных в таких работах, а также освобождение предприятий, которые специализируются на R&D, от налога на прибыль.

Парк высоких технологий в Беларуси является примером комплексной системы, призванной дать импульс развитию IТ-индустрии. Так, этот правовой режим, распространяющийся только на резидентов Парка, предусматривает налоговую ставку в 9% на доходы физлиц (в 2021-2022 годах применяется ставка 13% в рамках мероприятий, направленных на борьбу с пандемией COVID-19), компании-резиденты освобождаются от налога на прибыль (вместо этого уплачивается 1% от выручки), иностранные специалисты, привлекаемые резидентами ПВТ, получают возможность работать на территории Беларуси без оформления визы в течение 180 дней, а для разрешения споров используются элементы английского права. Действие этих и других преференций было гарантировано белорусским айтишникам до 2049 года.

"Все перечисленные инициативы — далеко не единственные и приведены в качестве примера. Не думаю, что подобные возможности могут как-то "мешать" работать бизнесу — как малому, так и большому. Наоборот, они создают дополнительные инструменты для обеспечения роста компаний и экономики стран, в которых они действуют", — подчеркнул вице-президент компании EPAM Юрий Антонюк.

По его словам, украинский офис EPAM рассматривает возможность стать резидентом "Дія.City", учитывая, что обновленная редакция законопроекта учитывает большинство критических замечаний к исходной версии. При этом, подчеркивает топ-менеджер компании, "Дія.City" и другие подобные специальные условия должны оставлять место для альтернатив и не иметь принудительный характер.

Что в итоге

Украине уже не впервые совершать "прыжок во времени", внедряя новейшие мировые практики и технологии. Менее десяти лет назад страна начала внедрять мобильную связь стандарта 3G, а уже в 2021 году почти вся территория покрыта скоростным LTE-интернетом 4 поколения.

Подобные вещи происходят и в промышленности: пока крупный бизнес выжимает все соки из советской инфраструктуры, новое поколение предпринимателей делает ставку на проекты индустрии 4.0: у нас появляются сверхсовременные роботизированные фабрики и заводы.

Оцифровать всю страну и создать сервисное государство, подобное тем, что функционируют в Европе и мире — вполне осуществимая цель. Главное — суметь прогарантировать выполнение условий, благодаря которым бизнес сможет построить необходимый для этого фундамент.

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua