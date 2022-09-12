Украинские работодатели стали меньше предлагать удаленный формат работы

Больше всего предложений удаленной работы предлагают столичные работодатели.

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Украинские работодатели стали меньше предлагать работы в удаленном формате. Да, только 7% актуальных вакансий предусматривают работу на расстоянии. Год назад этот показатель находился на уровне 10%.

Об этом сообщают аналитики grc.ua.

Больше всего предложений отдаленной работы предлагают столичные работодатели: на Киев приходится 60% всех актуальных вакансий отдаленной работы.

Больше всего в отдаленном формате зарабатывают "айтишники" (77 300 грн), руководители (40 000 грн) и специалисты сферы маркетинг, реклама, PR (26 800 грн).

Работники более подвержены ремоуту, чем работодатели. В процентном соотношении на удаленную работу приходится гораздо больше резюме, чем вакансий: 28% против 9%.

Аналитики предполагают, что сказалось ослабление ковидных ограничений, которые "самоустранились" после начала войны. Также, возможно, работодатели ищут надежный вариант, то есть специалиста, который в военное время находится на одном месте, а не был часто занят переездами, жертвуя качеством работы.

Напомним, что в августе чаще всего новых сотрудников искали в сфере продаж, количество вакансий в этой сфере имело тенденцию к росту.