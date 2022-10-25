Правительство предлагает привлекать безработных к общественно полезным работам

Кабинет министров разработал механизм привлечения безработных в "Армию восстановления" страны через их участие в общественно полезных работах. Как сообщает Министерство экономики, его внедрение обсуждалось на совещании главы ведомства Юлии Свириденко с начальниками областных и Киевской городской военной администрации.

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"Из-за войны в стране ожидается достаточно высокий уровень безработицы - около 30% по итогам года, и это является серьезным вызовом для государства. Поэтому правительство разработало и предложило механизм, по которому временно безработных можно привлекать к выполнению общественно полезных работ, в которых есть потребность в регионах. На сегодняшний день мы имеем две армии - одна защищает страну на фронте, другая работает", - отметила она.

Так, безработные могут быть привлечены к выполнению работ, имеющих оборонительный характер, работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.

Это могут быть как работы, направленные на удовлетворение потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований и сил гражданской защиты, так и обеспечение общих потребностей функционирования экономики и жизнедеятельности населения.

В частности, это может быть устройство и укрепление блокпостов, вырубка деревьев для формирования окопов; заготовка дров для военных и населения; разбор завалов и восстановление жилых домов, других помещений, поврежденных в результате боевых действий; укрепление дамб; расчистка автомобильных дорог от завалов.

Также речь идет о разгрузке гуманитарной помощи; обустройстве подвальных помещений в многоэтажных домах или школах под укрытия; ремонтно-восстановительных работах в помещениях социальной сферы; оказании помощи внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью и пожилым людям.

Организатором работ должно быть военное командование совместно с ОВА самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти. К работам будут привлекаться все трудоспособные лица, в частности, зарегистрированные безработные и внутренне перемещенные лица, не имеющие ограничений по состоянию здоровья.

При этом безработные будут получать оплату за работу в размере не ниже минимальной зарплаты (6700 грн), что в большинстве случаев выше, чем пособие по безработице. С участниками таких работ будут заключаться срочные трудовые договоры в соответствии с Кодексом законов о труде.

По данным Минэкономики, на сегодняшний день общественно полезные работы уже введены в Сумской и Черниговской областях. Так, в Сумской области такие работы введены в 18 общинах из 26, где не ведутся активные боевые действия, на них трудоустроено около 400 безработных. В Черниговской области к выполнению таких работ привлечены 78 безработных.