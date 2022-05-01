Кабмин разрешил старикам помогать ГСЧС в разборе завалов

Кабинет министров разрешил входить состав добровольных формирований гражданской защиты всем гражданам Украины, которые достигли 18 лет и могут по своим способностям и состоянию здоровья выполнять возложенные на них обязанности.

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Об этом говорится в постановлении правительства №494 от 29 апреля. Соответствующее изменение внесено в положение о таких добровольных формированиях, утвержденное еще в 2013 году.

Ранее в нем было прописано, что такими добровольцами могут стать граждане, которые пригодны к военной службе и не достигли предельного возраста пребывания военнообязанных в запасе второго разряда.

Отметим, что согласно закону о воинской обязанности и военной службе, для военнообязанных, состоящих в запасе, установлен такой предельный возраст в 60 лет (для высшего офицерского состава - 65 лет).

Напомним, что Госслужба по чрезвычайным ситуациям ранее призывала граждан, желающих участвовать в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных вооруженной агрессией России против Украины, вступать в добровольные формирования гражданской защиты.

Такие формирования, в частности, занимаются разбором завалов, спасением людей, оказанием помощи пострадавшим и разгрузкой гуманитарных грузов. Записаться туда можно через электронную форму.

Напомним при этом, что по данным опроса социологической группы "Рейтинг", 76% украинцев положительно относятся к инициативе о мобилизации мужчин призывного возраста определенных профессий для восстановления страны вместо службы в армии.

Отметим, что 16 марта Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрела проведение мобилизации для послевоенного восстановления Украины. Однако, как отмечено выше, пока речь идет лишь о добровольной, а не принудительной помощи ГСЧС.