Кабмін дозволив людям похилого віку допомагати ДСНС у розборі завалів

Кабінет міністрів дозволив входити до складу добровільних формувань цивільного захисту всім громадянам України, які досягли 18 років і можуть за своїми здібностями та станом здоров’я виконувати покладені на них обов'язки.

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Про це йдеться у постанові уряду №494 від 29 квітня. Відповідну зміну внесено до положення про такі добровільні формування, затверджене ще у 2013 році.

Раніше у ньому було прописано, що такими добровольцями можуть стати громадяни, які придатні до військової служби та не досягли граничного віку перебування військовозобов'язаних у запасі другого розряду.

Зазначимо, що згідно із законом про військовий обов'язок та військову службу, для військовозобов'язаних, що перебувають у запасі, встановлено такий граничний вік у 60 років (для вищого офіцерського складу – 65 років).

Нагадаємо, що Держслужба з надзвичайних ситуацій раніше закликала громадян, які бажають брати участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією Росії проти України, вступати у добровільні формування цивільного захисту.

Такі формування, зокрема, займаються розбором завалів, порятунком людей, наданням допомоги постраждалим та розвантаженням гуманітарних вантажів. Записатися туди можна через електронну форму.

Нагадаємо при цьому, що за даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", 76% українців позитивно ставляться до ініціативи про мобілізацію чоловіків призовного віку певних професій для відновлення країни замість служби в армії.

Зазначимо, що 16 березня Верховна Рада прийняла закон, яким передбачила проведення мобілізації для повоєнного відновлення України. Проте, як зазначено вище, поки що йдеться лише про добровільну, а не примусову допомогу ДСНС.