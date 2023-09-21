Найбільшим ризиком для ветеранів війни українці називають психоемоційну нестабільность - опитування

Найбільшим ризиком для ветеранів, які повернуться з російсько-української війни, українці називають прояви психоемоційної нестабільності: 32% називають її дуже імовірною, а 49% - скоріше імовірною. Про це свідчать результати останнього опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Проблеми з фізичним здоров’ям та труднощі з отриманням медичної допомоги вказали як дуже ймовірні 31% респондентів, скріше ймовірні - 38%; відсутність інклюзивного простору та адаптованого робочого місця для осіб з інвалідністю - відповідно 28% та 39%; проблеми з оформленням соціальних пільг - відповідно 28% та 38%.

Конфлікти ветеранів у сім’ї прогнозують з великою імовірністю 20% опитаних, а імовірними їх вважають ще 46%; відсутності роботи для цієї категорії населення дуже побоюються 22%, а ще 42% вважають це імовірним ризиком, а нерозуміння суспільства - відповідно 20% та 38%.

Також більшість українців вказують на імовірність зловживання алкоголем чи наркотиками тими, хто повернеться з війни (зокрема, 13% вважають це дуже ймовірним, 43% - скоріше ймовірним).

Ризик порушення ветеранами законів, їхньої участі в злочинній діяльності чітко бачать наразі 7% опитаних, ще 23% вважають це досить ймовірним, але 50% - малоймовірним. 11% взагалі вважають це неможливим.

Однак ще більш цікавим результатом опитування є швидкість зміни суспільної думки щодо ризиків для військових, які повернуться з війни. У "Рейтингу" порівнюють нинішні результати з результатами відповідних опитувань у січні цього року та в липні 2022-го, і найбільше за цей час виросла (в півтора рази) частка тих, хто бачить суттєві ризики конфліктів у родинах ветеранів та їх потенційного самогубства.

При цьому обізнаність українів щодо проблем ветеранів впродовж цього року помітно покращилася: зокрема, частка тих, хто зовсім не поінформований про них, знизилася з 21% до 12%, а тих, хто поінформований добре, - виросла з 8% до 18%.

Опитування проведене з ініціативи "Українського ветеранського фонду" Міністерства у справах ветеранів 5-7 вересня серед 1000 респондентів методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 3,1%.

Нагадаємо, що це дослідження також показало, що майже половина українців вважає, що держава не виконує зобов’язання перед ветеранами війни з Росією, і такі настрої значно посилилися за останній рік.

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