Сезонная работа: больше всего вакансий в сельском хозяйстве и туризме

В Украине с начала лета традиционно увеличивается количество сезонных вакансий, а также растет количество соискателей в возрасте до 18 лет. Число несовершеннолетних в поисках подработки составляет 123 человека.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной службы занятости Украины.

Сезонная работа

Отмечается, что в настоящее время в ведомстве есть 628 вакансий сезонного характера.

Среди сезонных профессий на рынке труда представлены:

подсобные рабочие,

педагоги-организаторы,

стюардов (услуги в пути),

плодоовощеводы,

рабочие по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства.

По видам экономической деятельности больше всего вакансий в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, туристических агентствах.

Всего в начале года в Государственной службе занятости насчитывалось 47 тыс. вакансий, а по состоянию на 1 июня их количество выросло на 40% и составило 66 тысяч.

Рост количества вакансий произошел практически во всех видах экономической деятельности. Наиболее существенный рост наблюдается в сельском хозяйстве, строительстве, перерабатывающей промышленности и торговле.

Добавим, на рынке труда востребованы продавцы, водители, бухгалтеры и грузчики. Самый большой дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих и профессионалов.

С начала 2025 г. услугами Государственной службы занятости воспользовались 226 тысяч украинцев, из них имели статус безработного 163 тысяч. Из этого количества были трудоустроены на постоянное место работы или вовлечены в временную занятость 80 тыс. людей.