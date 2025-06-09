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Сезонная работа: больше всего вакансий в сельском хозяйстве и туризме
В Украине с начала лета традиционно увеличивается количество сезонных вакансий, а также растет количество соискателей в возрасте до 18 лет. Число несовершеннолетних в поисках подработки составляет 123 человека.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной службы занятости Украины.
Сезонная работа
Отмечается, что в настоящее время в ведомстве есть 628 вакансий сезонного характера.
Среди сезонных профессий на рынке труда представлены:
- подсобные рабочие,
- педагоги-организаторы,
- стюардов (услуги в пути),
- плодоовощеводы,
- рабочие по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства.
По видам экономической деятельности больше всего вакансий в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, туристических агентствах.
Всего в начале года в Государственной службе занятости насчитывалось 47 тыс. вакансий, а по состоянию на 1 июня их количество выросло на 40% и составило 66 тысяч.
Рост количества вакансий произошел практически во всех видах экономической деятельности. Наиболее существенный рост наблюдается в сельском хозяйстве, строительстве, перерабатывающей промышленности и торговле.
Добавим, на рынке труда востребованы продавцы, водители, бухгалтеры и грузчики. Самый большой дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих и профессионалов.
С начала 2025 г. услугами Государственной службы занятости воспользовались 226 тысяч украинцев, из них имели статус безработного 163 тысяч. Из этого количества были трудоустроены на постоянное место работы или вовлечены в временную занятость 80 тыс. людей.