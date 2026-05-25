Суды отменяют каждый второй штраф за нетрудоустройство людей с инвалидностью

С начала полномасштабной войны украинские суды рассмотрели около 2 тысяч дел о нарушении норматива трудоустройства людей с инвалидностью. Практически в половине случаев компаниям удалось отменить штрафы.

Судовая статистика по людям с инвалидностью

За этот период компаниям удалось обжаловать около половины штрафов, наложенных за отсутствие в штате работников с инвалидностью. В то же время по 995 делам суды все же обязали работодателей уплатить санкции, тогда как в 997 случаях Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью отказали в удовлетворении исков.

Общая сумма штрафов, приговоренных к взысканию, превысила 109,5 млн грн. Сумма требований, в которых суды отказали, достигла почти 286,5 млн грн. Самый большой штраф, который суд постановил оплатить компании, составил 5,49 млн грн.

Больше всего таких дел украинские суды рассмотрели в 2023 году - тогда было принято 733 решения. В 2024 году количество дел сократилось до 559, в 2025-м – до 452. С начала 2026 года суды уже вынесли еще 85 решений.

Рекордным 2023 год стал и по сумме взысканий – более 35 млн грн. Второе место занял 2025 год, когда сумма приговоренных штрафов приблизилась к 34 млн грн. В 2026 году суды уже обязали компании уплатить 4,7 млн грн санкций по делам, касающимся нарушений за предыдущий год.

Больше судебных решений по делам по нетрудоустройству людей с инвалидностью зафиксировано на Харьковщине - 560, или более 28% от общего количества по стране. Далее по количеству таких дел следуют Черкасская область – 145 решений, Киевская – 144, Черниговская – 140 и Днепропетровская – 137.

Об отмене штрафов

Чаще всего отказы связаны с тем, что работодатели создавали вакансии и принимали меры для трудоустройства или уже имели трудоустроенных людей с инвалидностью. Также причинами решений в интересах бизнеса становятся недоказанность нарушения или отсутствие обязанности выполнять норматив.

Самый большой штраф - 5,49 млн грн был назначен по делу против "Украэроруха". В то же время рекордное взыскание более чем на 213 млн грн удалось отменить " Энергоатом" .

С 2026 года в Украине изменен механизм ответственности: вместо штрафов введен вклад в поддержку трудоустройства людей с инвалидностью.

