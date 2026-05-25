Суди скасовують кожен другий штраф за непрацевлаштування людей з інвалідністю

люди з інвалідністю
Як суди карають бізнес за порушення прав людей з інвалідністю / Depositphotos

Від початку повномасштабної війни українські суди розглянули майже 2 тисячі справ щодо порушення нормативу працевлаштування людей з інвалідністю. Майже у половині випадків компаніям вдалося скасувати штрафи.

Як пише Delo.ua,  про це інформує Opendatabot.

Cудова статистика щодо людей з інвалідністю

За цей період компаніям вдалося оскаржити майже половину штрафів, накладених за відсутність у штаті працівників з інвалідністю. Водночас у 995 справах суди все ж зобов’язали роботодавців сплатити санкції, тоді як у 997 випадках Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю відмовили у задоволенні позовів.

Загальна сума штрафів, присуджених до стягнення, перевищила 109,5 млн грн. Натомість сума вимог, у яких суди відмовили, сягнула майже 286,5 млн грн. Найбільший штраф, який суд постановив сплатити компанії, склав 5,49 млн грн.

Найбільше таких справ українські суди розглянули у 2023 році - тоді було ухвалено 733 рішення. У 2024 році кількість справ скоротилася до 559, у 2025-му - до 452. Від початку 2026 року суди вже винесли ще 85 рішень.

Рекордним 2023 рік став і за сумою стягнень - понад 35 млн грн. Друге місце посів 2025 рік, коли сума присуджених штрафів наблизилася до 34 млн грн. У 2026 році суди вже зобов’язали компанії сплатити 4,7 млн грн санкцій у справах, що стосуються порушень за попередній рік.

Найбільше судових рішень у справах щодо непрацевлаштування людей з інвалідністю зафіксовано на Харківщині - 560, або понад 28% від загальної кількості по країні. Далі за кількістю таких справ йдуть Черкаська область - 145 рішень, Київська - 144, Чернігівська - 140 та Дніпропетровська - 137.

Про скасування штрафів

Майже половину штрафів у справах щодо працевлаштування людей з інвалідністю українські суди скасовують. 

Найчастіше відмови пов’язані з тим, що роботодавці створювали вакансії та вживали заходів для працевлаштування або ж уже мали працевлаштованих людей з інвалідністю. Також причинами рішень на користь бізнесу стають недоведеність порушення або відсутність обов’язку виконувати норматив.

Найбільший штраф - 5,49 млн грн був призначений у справі проти "Украерорух". Водночас рекордне стягнення на понад 213 млн грн вдалося скасувати "Енергоатом".

З 2026 року в Україні змінено механізм відповідальності: замість штрафів запроваджено внесок на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю.

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову, яка спростить і стандартизує облаштування інклюзивних робочих місць.Тепер діє єдиний порядок, що детально описує механізми ремонту, перепланування та дообладнання приміщень, роблячи їх повністю доступними для людей з інвалідністю.

Автор:
Ольга Опенько