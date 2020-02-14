От китайского коронавируса умерли уже 1380 человек

В Китае зарегистрировали 5090 новых случаев заражения смертельным коронавирусом.

Общее число подтвержденных случаев заболевания составляет 63 851, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.

В частности, в эпицентре эпидемии, провинции Хубэй, за последние сутки зафиксировали 4823 случая заболевания коронавирусом.

"Число смертей от коронавируса в Китае за последние сутки — 121 человек, из которых 116 — в провинции Хубэй. В общей сложности от коронавируса нового типа умерли 1380 человек", — говорится в сообщении.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила название COVID-19 (corona virus disease 2019) коронавирусу нового типа, распространение которого началось в конце декабря в Китае.

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

А 9 февраля 2020 года новый вид китайского коронавируса впервые был обнаружен у гражданина Украины, который находится на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Известно, что зараженным украинцем является 20-летний член экипажа судна.