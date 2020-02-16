В Житомире на карантин отправят строителей из Китая из-за коронавируса

В Житомире работников китайской компании, которая строит объездную автодорогу в городе, отправят на 14-дневный карантин после возвращения из КНР, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской облгосадминистрации.

Указано, что 13 февраля из Китая приехал один работник. Его осмотрели врачи, а руководство компании решило изолировать его на 2 недели. В дальнейшем всех работников также будут отправлять на карантин. При этом в течение 14 дней за ними будут наблюдать медики.

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"Авиарейсом из Дубая в Украину возвращается часть работников китайской компании Sinohydro Corporation Limited (SCL) после празднования китайского Нового года для продолжения строительства объездной автодороги вокруг Житомира. По данным Государственной миграционной службы, до выезда около 40 работников из КНР работали на объекте", — говорится в сообщении.

Как известно, в Украине пока нет случаев инфицирования новым типом вируса, однако известно, что двое украинцев — среди инфицированных на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у порта Йокогама в Японии.

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

По состоянию на 16 февраля 2020 года заражение коронавирусом COVID-19 в общей сложности подтвердилось у свыше 69 тысяч человек. Общее число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 1665 человек, всего удалось вылечить 9419 человек.