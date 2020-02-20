Происшествия 1 час назад

СБУ устанавливает организаторов фейковой рассылки об обнаружении в Украине коронавируса

Письмо было разослано с использованием одного из иностранных сервисов почтовых сообщений

СБУ устанавливает организаторов фейковой рассылки об обнаружении в Украине коронавируса СБУ устанавливает организаторов фейковой рассылки об обнаружении в Украине коронавируса
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины принимает неотложные меры по установлению обстоятельств рассылки якобы от имени отечественного Министерства здравоохранения писем с фейковой информацией о якобы выявлении в Украине вируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Уже сейчас можно утверждать, что письмо было разослано с использованием одного из иностранных сервисов почтовых сообщений с подменой адреса отправителя. Сейчас специалисты Службы безопасности Украины исследуют телекоммуникационное оборудование Минздрава для выяснения всех обстоятельств инцидента", — говорится в сообщении.

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Ранее власти Новых Санжар (Полтавская область) в лице местных депутатов обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием не допустить размещения на территории поселка на карантин эвакуированных из Китая из-за коронавируса украинцев и граждан других стран.

Напомним, 20 февраля 2020 года  в Харькове приземлился самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины и иностранцами. Их должны привезти в санаторий в Новых Санжарах на двухнедельную обсервацию.

Прибытие людей из пораженного эпидемией региона всколыхнуло жителей целого ряда населенных пунктов по всей стране, которые ожидали, что эвакуированных привезут на карантин именно к ним. Они устроили массовые акции неповиновения.

Вскоре президент Владимир Зеленский осудил местных жителей Новых Санжар, бунтующих против размещения в их поселке эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев.

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